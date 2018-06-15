Уголовное дело завели в Ростове по факту тяжелой производственной травмы

"Дело возбудили за несоблюдение требований охраны труда, повлекшее тяжелый вред здоровья", - сказано в сообщении.
Как установило следствие, в апреле 2018 года заместитель старшего механика не проконтролировал подготовку участка к демонтажу напольного металлопокрытия на автоприеме, который проводили сотрудники компании. В результате один из рабочих попытался потушить возникшее задымление талью, при натяжении крюк сорвался и нанес мужчине множественные травмы,квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый в момент проведения работ должен был находиться на объекте, но его там не оказалось.
Отмечается, что в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
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