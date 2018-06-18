Своя машина VS такси

Posted 18 июня 2018, 14:56
Published 18 июня 2018, 14:56
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
Культ автомобиля, сформировавшийся в далеком прошлом, заставляет людей влазить в долги и покупать машины, которые на самом деле они позволить себе не могут.
Никто даже не задумывается о том, чтобы провести элементарные расчеты и понять, во сколько обходится владение машиной и какие выгоды оно приносит, если приносит вообще.
Попробуем разобраться в этом вопросе применимо к Ростову-на-Дону.
Возьмем для примера среднестатистического жителя Ростова и посмотрим, сколько денег он будет тратить при использовании различных видов транспорта. Наш ростовчанин работает обычным менеджером и получает 50 тысяч рублей в месяц при средней зарплате в городе в 36 тысяч рублей.
На машине
Согласно статистике, жители Ростова-на-Дону больше склоняются к покупке дешевых машин и поэтому выбирают отечественный автопром. Больше всего пользуются спросом машины по стоимости до 250 тысяч рублей.
Такой вариант стараются рассматривать далеко не все горожане, так как в стране исторически сложилось, что машина - это уже не средство передвижения, а показатель статуса. По этой причине стали популярными кредиты на дорогие авто. Ростовчанин решает выйти из бюджета и купить себе все-таки иномарку и именно ту, которая пользуется большим спросом в городе. Свой выбор он остановил на очень популярной модели Kia Rio и зашел на один из профильных сайтов для поиска подходящей модели. За машину в Ростове придется отдать около 700 тысяч рублей. Таких денег ростовчанин накопить не успел, у него есть наследство от бабушки в 200 тысяч рублей, и он решил обратиться в банк за кредитом. Если взять автокредит в 500 тысяч рублей на пять лет, то ежемесячные выплаты составят в районе 11 тысяч рублей.
Среднестатистический горожанин принимает решение взять кредит, не учитывая других расходов, что приводит к серьезным финансовым затруднениям в будущем.
Машина будет терять в цене примерно 30% за ближайшие три года, то есть 70 тысяч в год или шесть тысяч в месяц.
Поставить на учет машину обойдется еще в 800 рублей, если не менять номера. Еще тысячу рублей нужно отдать по мелочи, чтобы обновить огнетушитель и аптечку. Страховка на год для машины с этими параметрами будет стоит 8,8 тысячи рублей, здесь говорится об ОСАГО. А вот КАСКО уже стоит около 40 тысяч рублей (оно необходимо только, если относится к покупке машины, как обдуманному финансовому решению). Ежемесячные выплаты на страховку обойдутся в 3,3 тысячи рублей.
Также каждый год еще три тысячи рублей надо будет отдавать за транспортный налог и техосмотр, ежемесячно - 250 рублей. По сравнению с общественным транспортом, получается очень невыгодно, но надо проверить, как помогает машина на практике. Наш ростовчанин живет на окраине города по улице Доватора, работает в офисе в центре на Большой Садовой и каждый день ездит на работу, кроме выходных. Расстояние от дома до работы составляет 13 километров, в обе стороны - 26 километров, а Kia Rio потребляет около семи литров топлива на 100 километров. Получается, что в день необходимо 1,8 литра бензина, в рабочую неделю - 9,1 литра, в месяц - 36,4 литра, в год - почти 437 литров топлива.
В последнее время, впрочем, как и всегда, цены на бензин растут, поэтому установим стоимость литра бензина на психологически важной для автолюбителей отметке в 45 рублей. И теперь узнаем, сколько будет тратить ростовчанин только на дорогу на работу. В день получается 81 рубль, в рабочую неделю - 405 рубля, в месяц - 1,6 тысячи, в год - 19,6 тысячи рублей. Конечно же, в городе есть еще множество других развлечений как спортзал, спектакли, кафе, а если есть семья, то надо отвезти жену с детьми на праздники, в поликлинику, детсад. Все это увеличит расходы еще на 1,5 тысячи рублей ежемесячно.
Плюс машина имеет свойство постоянно ломаться, поэтому на мелкий ремонт и расходники будет уходить около 50 тысяч рублей в год или 4,6 тысячи ежемесячно. Машина не такая и старая, наш ростовчанин водит аккуратно, поэтому в эту сумму он вполне вложится.
В Ростове длительное время существует проблема с хулиганами, которые разбивают стекла машин, портят колеса, снимают аккумуляторы. Пришло время ростовчанину задуматься о парковках.
В 2016 году в центре Ростова начали действовать платные парковки, один час составляет 35 рублей, абонемент на месяц обойдется в пять тысяч рублей, на год - 60 тысяч рублей. Однако пока сложилась такая ситуация, что наказать за неуплату никто не может, сейчас только прорабатывается законопроект для этого. Поэтому ростовчанин будет парковаться на дороге вторым и третьим рядом, как это делают многие. А вот у себя на окраине во дворах оставлять машину страшно по вышеперечисленным причинам. Поэтому придется найти парковку, в среднем цена примерно такая же по 35 рублей в месяц, по абонементу в год - 60 тысяч рублей, в месяц - пять тысяч рублей.
По выходным ростовчанин любит с семьей выбираться на природу или в крупный торговый центр за покупками на неделю. К примеру, до "Мегамага" путь займет 12 километров в одну сторону. Если преодолевать такое расстояние в один из выходных в неделю, а во второй отсыпаться, то в месяц к общим расходам прибавятся 269 рублей, а в год - 3,2 тысячи рублей. Один раз в год ростовчанин возит семью в соседний регион Краснодар, что составляет около 300 километров пути в одну сторону. Далее для полноценного отдыха машина не понадобится. За расстояние в 600 километров нужно будет заплатить 1,7 тысячи рублей, если разбивать на месяца, то получится 141 рубль.
На общественном транспорте
Теперь наш местный житель решил продать свою машину и передвигаться исключительно на общественном транспорте. Пользоваться он будет транспортной картой, так как стоимость проезда с ней составляет 20 рублей, без нее - 24 рубля. Теперь можно забыть о ценах на бензин, страховке и ремонте. От улицы Доватора до Большой Садовой придется делать пересадку с автобуса на маршрутку, значит поездка до работы будет стоить 40 рублей, умножаем эту цифру на два вместе с обратным путем. Это получается 400 рублей в неделю, 1,6 тысячи - в месяц, в год - 19,2 тысячи рублей. Это чуть дороже, чем если тратиться на бензин. По выходным до "Мегамага" также придется добираться с одной пересадкой, значит в месяц будет уходить 320 рублей, в год - 3,8 тысячи рублей. Также следует учесть развлечения, спортзал, походы в кино, это еще примерно 500 рублей в месяц. Летом поездка в Краснодар на автобусе в одну сторону обойдется в среднем в 500 рублей. Ростовчанин будет делать по две поездки в день в течение недели, стоимость одной составляет 23 рубля. Получается, что дорога выйдет в одну тысячу рублей и 322 рубля на поездки по городу.
На этом, пожалуй, все траты завершаются. Однако общественный транспорт не всегда сможет помочь. Это касается случаев, когда для работы нужна машина или необходимо перевезти множество вещей или тяжелые предметы: например, документы по работе, ноутбук, сумку для спорта, детские вещи. Также бывают случаи, когда точки маршрута располагаются очень неудобно и на дорогу автобусами будет уходить много времени. Иногда близкие могут попросить помощи перевезти вещи, что также будет проблематично общественным транспортом. Кроме того, в городе не везде есть выделенные полосы для автобусов, поэтому они едут дольше из-за пробок и другого транспорта.
Такси
Нашему ростовчанину надоело толкаться в общественном транспорте и ждать маршруток, поэтому он решил перейти на такси. Стоимость поездки до работы составляет 220 рублей, в обратную сторону - 200 рублей. За одну неделю такой "роскоши" придется платить 2,1 тысячи рублей, за месяц - 8,4 тысячи рублей, в год - почти 101 тысячу рублей. До "Мегамага" доехать также стоит 220 рублей, в обратную сторону - 200 рублей, значит в месяц будет уходить 1,6 тысячи рублей, в год - 20,1 тысячи рублей. А вот на поездку в Краснодар придется раскошелиться, так как добраться до города можно за 4,9 тысячи рублей, обратно - 6,1 тысячи рублей. В среднем стоимость по городу составляет 150 рублей, две поездки в день выйдут в 300 рублей. За неделю на такси ростовчанин потратит 2,1 тысячи рублей.
Следует учесть развлечения, это поездки в кинотеатр, кафе, боулинг, спортзал. Придется совершать еще одной поездке ежедневно в каждую сторону, это за раз будет стоить 400 рублей, а в месяц - 12 тысяч рублей.
Сервисы "Попутчики", аренда и каршеринг
В Интернете есть специальные сервисы, на которых водители ищут попутчиков. Они не таксисты, просто подвозят за деньги тех, кому по пути. Ни одной поездки по Ростову найти не удалось, скорее всего это из-за того, что слишком небольшие расстояния по городу. Доехать с водителем в Краснодар стоит около 500 рублей. Каршеринга здесь нет, однако некоторые компании обещают его запустить в 2018 году. В Ростове не так много предложений по аренде автомобилей, но пользоваться повседневно этой услугой не получится, так как в основном взять машину можно минимум на один день, что стоит примерно 1,5 тысячи рублей.
Что же выгоднее
При постоянном использовании личной машины первоначально придется потратить приличную сумму. Каждый месяц будет уходить еще 33,6 тысячи рублей.
Если выбрать общественный транспорт, то первоначальных вложений не требуется. В год придется на тратить 24,6 тысячи рублей или по две тысячи ежемесячно.
Выбрав такси, отпадает необходимость делать ремонт в машине, а также ждать общественный транспорт. За год поездок на такси придется потратить 146 тысяч рублей, в месяц - 12,1 тысячи рублей.
Многие, покупая личный транспорт, не задумываются о тех затратах, которые предстоят постоянно. Для них машина является показателем статуса, а на деле - вложением крупных сумм денег. Зарабатывая в городе 50 тысяч рублей, можно позволить себе передвигаться на любом виде транспорта, однако важным является то, сколько после него останется. При личной машине больше половины бюджета придется вкладывать в нее.
При выборе нужно смотреть на стиль жизни, потребности и оценивать все в комплексе. Не следует экономить несколько тысяч рублей в ущерб всем членам семьи. При этом не стоит шиковать там, где можно использовать городской транспорт. К покупке машины нужно подходить с позиции разумности и целесообразности, как и к управлению финансами в целом.