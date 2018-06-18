Своя машина VS такси

Теперь наш местный житель решил продать свою машину и передвигаться исключительно на общественном транспорте. Пользоваться он будет транспортной картой, так как стоимость проезда с ней составляет 20 рублей, без нее - 24 рубля. Теперь можно забыть о ценах на бензин, страховке и ремонте. От улицы Доватора до Большой Садовой придется делать пересадку с автобуса на маршрутку, значит поездка до работы будет стоить 40 рублей, умножаем эту цифру на два вместе с обратным путем. Это получается 400 рублей в неделю, 1,6 тысячи - в месяц, в год - 19,2 тысячи рублей. Это чуть дороже, чем если тратиться на бензин. По выходным до "Мегамага" также придется добираться с одной пересадкой, значит в месяц будет уходить 320 рублей, в год - 3,8 тысячи рублей. Также следует учесть развлечения, спортзал, походы в кино, это еще примерно 500 рублей в месяц. Летом поездка в Краснодар на автобусе в одну сторону обойдется в среднем в 500 рублей. Ростовчанин будет делать по две поездки в день в течение недели, стоимость одной составляет 23 рубля. Получается, что дорога выйдет в одну тысячу рублей и 322 рубля на поездки по городу.