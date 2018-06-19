«День без турникетов» пройдет в Москве

Об этом руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин рассказал в ходе отраслевого совещания правительства Москвы, написала газета «Известия».
Он призвал предприятия открыть свои двери, что жители столицы смогли посмотреть на технологии производства продукции. также Фурсин добавил, что, по итогам голосования на ресурсе «Активный гражданин», машиностроительная отрасль вошла в тройку наиболее привлекательных для посещения людьми.
Ранее аналогичные акции проходили в Москве 11 и 12 мая. Более десяти жителей столицы посетило эти мероприятия. Мэр столицы Сергей Собянин вместе со школьниками побывал на авиационном заводе. Они посмотрели на работу цехов и увидели симулятор самолета МС-21, на котором обучаются пилоты.