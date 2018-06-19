«День без турникетов» пройдет в Москве

Он призвал предприятия открыть свои двери, что жители столицы смогли посмотреть на технологии производства продукции. также Фурсин добавил, что, по итогам голосования на ресурсе «Активный гражданин», машиностроительная отрасль вошла в тройку наиболее привлекательных для посещения людьми.