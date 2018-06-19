День мяча и гола проведут во вторник в Волгограде

В программе фестиваля 19 июня три трансляции матчей ЧМ-2018 - между Колумбией и Японией, Сенегалом и Польшей, Россией и Египтом. Помимо этого, фанаты увидят выступление местной музыкальной группы и ансамбля, представляющего стилизованные народные произведения.