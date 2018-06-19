День мяча и гола проведут во вторник в Волгограде

"Во вторник россияне встретятся с командой Египта, и каждый пришедший на фон-зону в Волгограде сможет поддержать наших футболистов", - сказано в сообщении.
Все желающие смогут показать красивую игру и забить гол на интерактивных площадках и пожелать удачи сборной РФ.
В программе фестиваля 19 июня три трансляции матчей ЧМ-2018 - между Колумбией и Японией, Сенегалом и Польшей, Россией и Египтом. Помимо этого, фанаты увидят выступление местной музыкальной группы и ансамбля, представляющего стилизованные народные произведения.
Кроме того, гостей фан-зоны ждут тематические мастер-классы, розыгрыш подписанных известными футболистами мячей и масштабный флешмоб.
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