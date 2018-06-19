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Экс-главу села осудили в Ростове за финансирование терроризма

19 июня 2018, 16:53
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии бывшего главу Кучерлинского сельсовета на Ставрополье за финансирование терроризма, сообщается на сайте суда.

"Было установлено, что осужденный предлагал мужчине пройти обучение, чтобы участвовать в боевых действиях в Сирии за запрещенную в РФ группировку ИГ. В 2014 году фигурант получил согласие", - сказано в публикации.

Отмечается, что мужчина должен был изучить арабский язык и пройти обучение в лагере подготовки боевиков в Сирии. Осужденный купил ему билет до Хургады, а также ежемесячно перечислял по 10 тысяч рублей.

Кроме того, экс-глава села купил знакомому билет обратно в Россию, где он и был задержан. Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима.

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