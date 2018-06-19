rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Фестиваль "Открой свой Ростов-на-Дону" запустили в донской столице

19 июня 2018, 09:29
В Ростове-на-Дону в парке имени Максима Горького организовали фестиваль "Открой свой Ростов-на-Дону", который будет работать до окончания чемпионата мира по футболу, сообщает горадминистрация.

"Самые яркие программы проходят по субботам и воскресеньям. На минувших выходных встречали большое число фанатов из Бразилии и Швейцарии, вместе пели национальные песни и танцевали", - говорится в публикации.

Кроме того, прошел турнир по кибер-футболу. Здесь любой местный житель мог сыграть с иностранцем.

Также гости посещали главную аллею парка, где открылся food-market. Для активных граждан работали тренеры фитнеса и йоги. Помимо этого, можно было увидеть объемные 3D фотографии, выступление шоу-балета и кавер-группы.

р1

Вы посещали чемпионат?
Материалы по теме
Дороги освободили от транспорта в день первого для Волгограда матча ЧМ-2018Перехватывающие парковки в Ростове продолжат работу после ЧМ по праздникамСборная Саудовской Аравии прилетела в Ростов на матч ЧМ-18
#Новости#Культура#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00