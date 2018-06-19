Фестиваль "Открой свой Ростов-на-Дону" запустили в донской столице

"Самые яркие программы проходят по субботам и воскресеньям. На минувших выходных встречали большое число фанатов из Бразилии и Швейцарии, вместе пели национальные песни и танцевали", - говорится в публикации.
Кроме того, прошел турнир по кибер-футболу. Здесь любой местный житель мог сыграть с иностранцем.
Также гости посещали главную аллею парка, где открылся food-market. Для активных граждан работали тренеры фитнеса и йоги. Помимо этого, можно было увидеть объемные 3D фотографии, выступление шоу-балета и кавер-группы.
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