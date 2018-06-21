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Минздрав заявил о недостоверной информации в рекламе Durex

21 июня 2018, 15:20
Министерство здравоохранения России заявило о недостоверности данных в рекламе презервативов Durex. Производитель утверждал, что почти каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией.

Как сообщает издание RNS, в ведомстве отметили, что люди стали реже заражаться заболеваниями, передающимися половым путем. Согласно данным федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения за 2007 год, показатель составлял почти 650 тысяч случаев. Спустя 10 лет цифра сократилась до 207 тысяч. На этом основании в ведомстве заявили, что нельзя считать достоверным утверждение о том, что в 2017 году практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Reckett Benckiser, производителя презервативов под брендом Durex, по признаком нарушения в рекламе. Отмечалось, что реклама презервативов Durex порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента.

В ФАС отметили, что представленные в рекламе данные по заболеваемости вызвали многочисленные возмущения, поскольку из нее следует, что в России отсутствует система медицинского обслуживания населения и пропаганда здорового образа жизни.

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