Ростовчане спешат получить футбольные деньги

Сегодня, 20 июня, в офисах банка более шести тысяч человек получили памятные банкноты и монеты. Но многие идут на хитрости, чтобы стать первыми и получить побольше, рассказал RostovGazeta один из клиентов банка.
На новые купюры и монеты есть большой спрос. Все хотят стать первыми и получить 100-рублевые купюры, поэтому они идут на хитрости. Клиент рассказал, что образовалась очередь, однако работники старались максимально ускорить этот процесс. Некоторые сами создавали ажиотаж, брали по несколько номерков, пытаясь обхитрить кассиров. Заветные монеты достались всем желающим.
"В связи с повышенным спросом в рамках данной акции мы предпринимаем все меры для того, чтобы каждый желающий смог получить данные купюры и монеты: упростили процедуру обмена и производим ее без идентификации, отменили комиссию по обменным операциям, расширили количество касс, в которых производится обмен", - рассказал представитель банка "Центр-инвест".
Клиент называл обмен "порциями футбольно-денежного счастья". По его словам, деньги являются очень необычными и это стоило того, чтобы подождать 1,5 часа. "Люди, конечно, странные, они хотели договориться с кассирами, приводили с собой бабушек и прохожих. Получалась неразбериха в электронной очереди. Кассиры четко работали, они молодцы", - заявил собеседник.
Напомним, Банк России выпустил к ЧМ банкноты номиналом 100 рублей и монеты номиналом 25 рублей. Обмен населению проходит в дни проведения игр чемпионата. В Ростове в день открытия ЧМ, а также 17 и 20 июня в банке "Центр-инвест" новые деньги получили почти 20 тысяч человек. На данный момент обменяли шесть миллионов рублей, в том числе четыре миллиона было выдано купюрами.
"Благодарим всех жителей и гостей города, которые пришли в наш банк и получили памятные купюры и монеты для себя и своих близких, тем самым у них останется память о столь значимом событии для нашей страны. Сегодня, 20 июня, в офисах банка более 6000 человек получили памятные банкноты и монеты", - рассказал Сергей Смирнов, председатель правления банка "Центр-инвест".
Акция продлится еще три дня - 23 июня, 26 июня, 2 июля. Обмен можно произвести на проспектах Соколова, 62, Буденновский, 21/50 и Ворошиловский, 47.