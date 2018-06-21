Ростовчане спешат получить футбольные деньги

"Благодарим всех жителей и гостей города, которые пришли в наш банк и получили памятные купюры и монеты для себя и своих близких, тем самым у них останется память о столь значимом событии для нашей страны. Сегодня, 20 июня, в офисах банка более 6000 человек получили памятные банкноты и монеты", - рассказал Сергей Смирнов, председатель правления банка "Центр-инвест".