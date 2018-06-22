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Цифровые АТС появятся в 14 донских селах в 2018 году

22 июня 2018, 10:29
В Ростовской области продолжаются мероприятия по улучшению сельских телефонных сетей, уже в текущем году еще 14 населенных пунктов будут иметь доступ к цифровой телефонной связи, сообщает правительство региона.

"В рамках концепции развития связи на период до 2020 года глава региона Василий Голубев поручил заменить аналоговые телефонные станции на современные цифровые АТС", - сказано в сообщении.

В течение двух лет специалисты заменят 85 аналоговых АТС на новое оборудование. В текущем году мероприятия уже завершились в 19 населенных пунктах нескольких районов, среди них Аксайский, Зерноградский и Родионово-Несветайский районы.

Кроме того, был расширен спектр допуслуг. К ним относят автоопределение номера, параллельный вызов и конференцсвязь. Министр связи области Герман Лопаткин пояснил, что до конца текущего года специалисты закончат работы еще в 14 населенных пунктах.

Ранее появилась информация, что в регионе до 2020 года на развитие телекоммуникационной инфраструктуры направят два миллиарда рублей. В сотнях тысячах домов появится возможность подключиться к Интернету. Работы в этом направлении начались три года назад.

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