Цифровые АТС появятся в 14 донских селах в 2018 году

"В рамках концепции развития связи на период до 2020 года глава региона Василий Голубев поручил заменить аналоговые телефонные станции на современные цифровые АТС", - сказано в сообщении.
В течение двух лет специалисты заменят 85 аналоговых АТС на новое оборудование. В текущем году мероприятия уже завершились в 19 населенных пунктах нескольких районов, среди них Аксайский, Зерноградский и Родионово-Несветайский районы.
Кроме того, был расширен спектр допуслуг. К ним относят автоопределение номера, параллельный вызов и конференцсвязь. Министр связи области Герман Лопаткин пояснил, что до конца текущего года специалисты закончат работы еще в 14 населенных пунктах.
Ранее появилась информация, что в регионе до 2020 года на развитие телекоммуникационной инфраструктуры направят два миллиарда рублей. В сотнях тысячах домов появится возможность подключиться к Интернету. Работы в этом направлении начались три года назад.
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