Начальника отдела полиции в Ростове могут уволить из-за наркоскандала

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области обнаружили в кабинете начальника полиции Ленинского района около 10 килограммов наркотиков. Стоимость находки оценивается примерно в 10 миллионов рублей. По данным региональных СМИ, запрещенные вещества "поставлял" полицейским один из крупных наркодельцов, которому повысили "ставку" за беспрепятственную работу.