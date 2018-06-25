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Начальника отдела полиции в Ростове могут уволить из-за наркоскандала

25 июня 2018, 18:18
Руководство Ленинского отделения ждет строго дисциплинарное наказание вплоть до увольнения после того, как в административном здании отдела полиции №4 былы обнаружены наркотические вещества, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области обнаружили в кабинете начальника полиции Ленинского района около 10 килограммов наркотиков. Стоимость находки оценивается примерно в 10 миллионов рублей. По данным региональных СМИ, запрещенные вещества "поставлял" полицейским один из крупных наркодельцов, которому повысили "ставку" за беспрепятственную работу.

"В результате служебной проверки ряд сотрудников и их руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - отметили в ведомстве.

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