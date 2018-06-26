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Салон "Тойота" в Ростове обжаловал в суде использование песен Маликова

26 июня 2018, 13:16
Компания "СБСВ-Ключавто Аксай" подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края, признавшего незаконным использование музыкальных композиций российских исполнителей в салоне "Тойота" в Ростове-на-Дону, сообщается в документах на сайте "Электронное правосудие".

Напомним, что ранее суд Краснодарского края удовлетворил требования Всероссийского авторского общества о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение с ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АКСАЙ".

Суд постановил выплатить в пользу истца 40 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав. Так, в автосалоне "Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток" был зафиксирован факт использования музыкальных произведений "Love Story", авторов Лилии Виноградовой и Дмитрия Маликова и "Все равно" Игоря Крутого и Александра Шевченко.

Во время судебного разбирательства ответчик настаивал, что между ним и владельцем прав на данные музыкальные произведения ООО "РусМГрупп Холдинг" был заключен сублицензионный договор. Однако, как следует из ответа прокуратуры Ростовской области, компанией "РусМГрупп Холдинг" права на использование музыкальных произведений "Love Store" и "Все равно" не предоставлялись и авторское вознаграждение не выплачивалось.

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