Салон "Тойота" в Ростове обжаловал в суде использование песен Маликова

Во время судебного разбирательства ответчик настаивал, что между ним и владельцем прав на данные музыкальные произведения ООО "РусМГрупп Холдинг" был заключен сублицензионный договор. Однако, как следует из ответа прокуратуры Ростовской области, компанией "РусМГрупп Холдинг" права на использование музыкальных произведений "Love Store" и "Все равно" не предоставлялись и авторское вознаграждение не выплачивалось.