"Билайн" признал, что не всегда можно сразу дозвониться со стадионов ЧМ

Posted 27 июня 2018, 14:57
Published 27 июня 2018, 14:57
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
По данным сотового оператора, этого достаточно для скачивания 62 тыcяч часов онлайн-аудио или загрузки трех миллионов фото в Instagram.
Так, самыми активными оказались болельщики на "Ростов-Арене", на втором оказались любители футбола на стадионе "Фишт", на третьем — посетители "Волгоград-Арены". При этом наибольший объем трафика скачали болельщики во время матчей "Корея-Мексика" в Ростове-на-Дону, "Англия –Тунис" в Волгограде и "Германия-Швеция" в Сочи.
Кроме того, во время игр болельщики совершили свыше 253 тысяч голосовых вызовов, а свои впечатления от игры поклонники футбола обсуждали по телефону в течение 1433 часов. Несмотря на высокую нагрузку сети, практически все абоненты на трех стадионах юга России могли дозвониться с первого раза. "Показатель успешности голосовых вызовов на разных матчах составлял от 99 до 100%", - прокомментировали в компании RostovGazeta.
По словам регионального директора ПАО "ВымпелКом" по Южному региону Сергея Афонина, прошедшие игры показали, что сетевая инфраструктура на стадионах "Фишт", "Ростов-Арена" и "Волгоград-Арена" успешно справляется с нагрузками, в секторах 2G и 3G оборудование работает в максимальных конфигурациях, на сети 4G используются диапазоны LTE 1800 и LTE 2600. Также он отметил, что для уверенного мобильного покрытия в зоне вокруг стадионов в Сочи и Ростове-на-Дону установлены четыре мобильные базовые станции.
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