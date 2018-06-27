"Билайн" признал, что не всегда можно сразу дозвониться со стадионов ЧМ

По словам регионального директора ПАО "ВымпелКом" по Южному региону Сергея Афонина, прошедшие игры показали, что сетевая инфраструктура на стадионах "Фишт", "Ростов-Арена" и "Волгоград-Арена" успешно справляется с нагрузками, в секторах 2G и 3G оборудование работает в максимальных конфигурациях, на сети 4G используются диапазоны LTE 1800 и LTE 2600. Также он отметил, что для уверенного мобильного покрытия в зоне вокруг стадионов в Сочи и Ростове-на-Дону установлены четыре мобильные базовые станции.