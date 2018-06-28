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Posted 28 июня 2018, 07:00

Published 28 июня 2018, 07:00

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Билеты на OZON стало возможно приобрести в рассрочку

28 июня 2018, 07:00
Онлайн тревел-агентство OZON.travel стало партнером "Альфа-Банка", благодаря чему держатели карты #вместоденег получили возможность покупать авиа и ЖД-билеты в рассрочку, информирует финансовая организация.

Теперь владельцам #вместоденег стали доступны удобные сроки погашения платежа без внесения первоначального взноса, а также комиссий и переплат.

Так, приобретая билеты по карте #вместоденег, путешественники получают возможность оплачивать покупку билетов равными платежами в течение четырех месяцев.

По словам руководителя отдела по работе с партнерами OZON.travel Марины Балуевой, теперь благодаря карте #вместоденег каждому доступен "Весь мир в рассрочку".

"Уверена, что клиентам сервиса OZON.travel понравится данное предложение, ведь путешествия теперь станут по карману каждому", - подчеркнула она. "В разгар сезона отпусков, это прекрасная возможность для наших клиентов не нести большие траты единовременно. Путешествия для держателей карты #вместоденег становятся более доступными и яркими. Мы стараемся работать так, чтобы наши клиенты чувствовали от банка заботу и поддержку,"- рассказывает региональный руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Ростове Ирина Макелько.

Напомним, что держатели карты рассрочки #вместоденег имеют возможность приобретать любые товары в рассрочку до 24 месяцев, не переплачивая, не выплачивая какие-либо комиссии и первоначальный взнос в магазинах-партнерах.

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#Экономика#Новости
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