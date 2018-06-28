Билеты на OZON стало возможно приобрести в рассрочку

"Уверена, что клиентам сервиса OZON.travel понравится данное предложение, ведь путешествия теперь станут по карману каждому", - подчеркнула она. "В разгар сезона отпусков, это прекрасная возможность для наших клиентов не нести большие траты единовременно. Путешествия для держателей карты #вместоденег становятся более доступными и яркими. Мы стараемся работать так, чтобы наши клиенты чувствовали от банка заботу и поддержку,"- рассказывает региональный руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Ростове Ирина Макелько.