Как пиарщица "Леруа Мерлен" устроила русофобский скандал и лишилась работы

Скандал с участием топ-менеджера известной сети гипермаркетов разгорелся после матча сборных России и Испании в рамках чемпионата мира по футболу. PR-директор "Леруа Мерлен" опубликовала у себя на странице фейковую новость о том, что российские фанаты в Подмосковье пытались заживо сжечь девушку - дочь сотрудника МЧС. Действия российских болельщиков она назвала "победобесием". Панина объяснила, что ей известны подробности этой истории от своей стажерки. Однако, когда подписчики начали задавать ей вопросы, касавшиеся данного поста, девушка начала "банить" их, а после и вовсе заявила, что фейковую новость разместила специально, чтобы "вскрыть ватку". Для справки: "ватой", "ваткой" и "ватниками" либералы называют всех, кто не разделяет их взглядов и представляет собой патриотическую общественность и обычных граждан.
Пост сотрудницы "Леруа Мерлен" вызвал широкий общественный резонанс. В понедельник, 2 июля 2018 года, советник губернатора Московской области Марина Юденич отреагировала на происходящее, отметив, что Галина Панина при ее презрительных взглядах на гражданское общество сотрудничает с таким органом как "Росмолодежь" и такой организацией как "Территория смыслов", а значит имеет влияние на молодое поколение.
"Ну живет барышня в стране, народ которой считает "ваткой" – ну ее право. Ну тиражирует фейковые новости. Имеет право, поскольку закон тут нигде не нарушен. А то, что барышня – дура, притом дура мерзкая - так это факт ее биографии и беда ее близких. Задавать вопросы #леруамерлен по поводу "качества человеческого материала"(с), который они берут на работу тоже дело зряшное. Частная компания, могут хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать на менеджерские позиции. Но вот к #росмолодежь у меня вопрос есть: что делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу на форуме #территориясмыслов? Чему учит молодых людей? ", - написала в своем Facebook Марина Юденич.
Даже после того, как скандал приобрел всероссийский масштаб, у PR-директора "Леруа Мерлен" не хватило мудрости признать ошибку и извиниться. Напротив, в интервью одному из известных российских изданий Галина Панина заявила, что готова судиться с Юденич за оскорбление компании.
Работодатель прославившегося блогера при этом сначала отстранился от скандала. Так, в соцсетях появился однотипный ответ сети гипермаркетов: "Наша компания не ограничивает своих сотрудников в выражении собственного мнения. То, что размещается на их личных страницах, стоит расценивать как взгляды сотрудников, а не как позицию компании".
Однако пользователи соцсетей буквально атаковали акаунты "Леруа" с требованием уволить Панину, сказав, что в профиле пиарщицы указано место работы и должность, а это значит, ее мнение становится мнением представителя организации. Кроме того, в соцсетях был запущен хэштег #Я_не_покупаю_в_Леруа.
После чего, французская сеть отреагировала, разместив пост о том, что Галина Панина была отстранена от должности: "От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности. Сейчас обязанности PR-директора "Леруа Мерлен" временно исполняет Вера Бояркова, наш директор по персоналу", - говорится в сообщении.
р2