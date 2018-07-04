Как пиарщица "Леруа Мерлен" устроила русофобский скандал и лишилась работы

"Ну живет барышня в стране, народ которой считает "ваткой" – ну ее право. Ну тиражирует фейковые новости. Имеет право, поскольку закон тут нигде не нарушен. А то, что барышня – дура, притом дура мерзкая - так это факт ее биографии и беда ее близких. Задавать вопросы #леруамерлен по поводу "качества человеческого материала"(с), который они берут на работу тоже дело зряшное. Частная компания, могут хоть женщин низкой социальной ответственности привлекать на менеджерские позиции. Но вот к #росмолодежь у меня вопрос есть: что делает человек с таким отношением к своей стране и своему народу на форуме #территориясмыслов? Чему учит молодых людей? ", - написала в своем Facebook Марина Юденич.