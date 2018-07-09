В дни ЧМ-2018 пользователи "Одноклассников" чаще всего вспоминали Акинфеева

"На второй и третьей позициях по числу упоминаний расположились Артем Дзюба и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов", - сказано в сообщении. В день матча между сборными РФ и Испании пользователи соцсети упомянули Акинфеева 1,8 тысячи раз.