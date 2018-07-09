В дни ЧМ-2018 пользователи "Одноклассников" чаще всего вспоминали Акинфеева

"На второй и третьей позициях по числу упоминаний расположились Артем Дзюба и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов", - сказано в сообщении. В день матча между сборными РФ и Испании пользователи соцсети упомянули Акинфеева 1,8 тысячи раз.
Также в пятерку лидеров по числу обсуждений попали Денис Черышев и Александр Головин.
Акинфеева начали активно обсуждать после 1/8 ЧМ, посты о Дзюбе были популярны еще до начала мундиаля.
Напомним, в Краснодарском крае местные жители "переименовали" Джубгу в Дзюбгу после победы сборной РФ над Испанией.
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