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В дни ЧМ-2018 пользователи "Одноклассников" чаще всего вспоминали Акинфеева

9 июля 2018, 16:29
Капитан российской сборной по футболу Игорь Акинфеев стал безусловным лидером национальной команды по числу комментариев и упоминаний в социальной сети "Одноклассники" во время чемпионата мира, проинформировала пресс-служба компании.

"На второй и третьей позициях по числу упоминаний расположились Артем Дзюба и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов", - сказано в сообщении. В день матча между сборными РФ и Испании пользователи соцсети упомянули Акинфеева 1,8 тысячи раз.

Также в пятерку лидеров по числу обсуждений попали Денис Черышев и Александр Головин.

Акинфеева начали активно обсуждать после 1/8 ЧМ, посты о Дзюбе были популярны еще до начала мундиаля.

Напомним, в Краснодарском крае местные жители "переименовали" Джубгу в Дзюбгу после победы сборной РФ над Испанией.

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