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Металлурги Хакасии получили награды из рук Виктора Зимина

12 июля 2018, 16:15
В субботу, 14 июля, в Саяногорске будет праздноваться День металлурга. В честь этого глава Хакасии Виктор Зимин дал металлургам концертную площадку, расположенную рядом с администрацией города. Также он наградил работников медалями и почетными грамотами за самоотверженный труд.

В четверг, 12 июля, в ДК «Визит» состоялось награждение выдающихся работников предприятий РУСАЛа. Всего в Саяногорске живут шесть тысяч сотрудников алюминиевой компании. Из рук Виктора Зимина орден «За заслуги перед Хакасией» получил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. Медалью «Трудовая доблесть Хакасии» были награждены водитель погрузчика Николай Синцов и заливщик анодов Юрий Рехлов. Другим металлургам были вручены грамоты. Об этом пишет издание «Хакасия – Информ».

В субботу на площади кинопарка «Альянс» откроется семейная площадка Молодежного совета РУСАЛа. Гости смогут принять участие в эстафетах и конкурсах с призами. В 16:30 начнется праздничный концерт. На сцене выступят местные исполнители. В 19:00 мероприятие продолжится выступлением звезд российской эстрады - Егора Крида, Юлианны Карауловой и Artik & Asti. Итогом вечера станет красочный фейерверк.

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