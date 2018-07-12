Металлурги Хакасии получили награды из рук Виктора Зимина

В четверг, 12 июля, в ДК «Визит» состоялось награждение выдающихся работников предприятий РУСАЛа. Всего в Саяногорске живут шесть тысяч сотрудников алюминиевой компании. Из рук Виктора Зимина орден «За заслуги перед Хакасией» получил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. Медалью «Трудовая доблесть Хакасии» были награждены водитель погрузчика Николай Синцов и заливщик анодов Юрий Рехлов. Другим металлургам были вручены грамоты. Об этом пишет издание «Хакасия – Информ».