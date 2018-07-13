В Хакасии Виктор Зимин отпраздновал День Абаза вместе с жителями

В субботу, 14 июля, в Абазе будут широко праздновать День металлурга. В 12.00 на площади торжеств стартует фестиваль казачьей культуры «Казачий круг». Затем горожане и гости города смогут поиграть в различные спортивные игры на футбольном поле и даже присоединиться к лодочным гонкам, которые начнутся на дамбе Абакана рядом с со школой №50.