В Хакасии Виктор Зимин отпраздновал День Абаза вместе с жителями

Как сообщает издание “Хакасия-Информ”, на празднование Дня рождения Абазы и Дня металлургов руководитель региона приехал в пятницу. Свой визит он начал с посещения сквера погибшим шахтерам, где возложил цветы. После этого начался велопробег от набережной до площади торжеств.
В 17.00 в Центральном Доме культуры прошло праздничное собрание: Виктор Зимин выразил признательность металлургам за их труд и поздравил с профессиональным праздником.
В субботу, 14 июля, в Абазе будут широко праздновать День металлурга. В 12.00 на площади торжеств стартует фестиваль казачьей культуры «Казачий круг». Затем горожане и гости города смогут поиграть в различные спортивные игры на футбольном поле и даже присоединиться к лодочным гонкам, которые начнутся на дамбе Абакана рядом с со школой №50.
Вечером в 20.00 начнется дискотека и концерт с участием приглашенных звезд. Праздник завершит красочный салют.