rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Хакасии Виктор Зимин отпраздновал День Абаза вместе с жителями

13 июля 2018, 15:40
Глава Хакасии Виктор Зимин приехал в Абазу, чтобы поздравить жителей и работников металлургической отрасли с профессиональным праздником и Днем города.

Как сообщает издание “Хакасия-Информ”, на празднование Дня рождения Абазы и Дня металлургов руководитель региона приехал в пятницу. Свой визит он начал с посещения сквера погибшим шахтерам, где возложил цветы. После этого начался велопробег от набережной до площади торжеств.

В 17.00 в Центральном Доме культуры прошло праздничное собрание: Виктор Зимин выразил признательность металлургам за их труд и поздравил с профессиональным праздником.

В субботу, 14 июля, в Абазе будут широко праздновать День металлурга. В 12.00 на площади торжеств стартует фестиваль казачьей культуры «Казачий круг». Затем горожане и гости города смогут поиграть в различные спортивные игры на футбольном поле и даже присоединиться к лодочным гонкам, которые начнутся на дамбе Абакана рядом с со школой №50.

Вечером в 20.00 начнется дискотека и концерт с участием приглашенных звезд. Праздник завершит красочный салют.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28