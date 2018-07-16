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Posted 16 июля 2018, 15:05

Published 16 июля 2018, 15:05

Modified 21 февраля, 12:54

Updated 21 февраля, 12:54

Экс-супругу ростовского бизнесмена Горина не внесли в число его кредиторов

16 июля 2018, 15:05
Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску Натальи Гориной, требовавшей включить ее в число кредиторов бизнесмена Игоря Горина, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Известно, что в июне бывшая жена бизнесмена подала иск о включении ее в общий список требований кредиторов по делу о банкротстве. Сумма ее требований превысила семь миллионов рублей.

Известно, что Игорь и Наталья Горина заключили брак в 1973 году, а в 2013 году супруги оформили брачный договор, согласно которому к Наталье Гориной перешла часть совместно нажитого имущества. Речь идет, в частности, о домовладении, квартире, обязанности супруга приобрести Наталье Гориной автомобиль, неуказанном ООО, а также собаке. Также Горин, по условиям контракта, должен был выплатить жене 180 тысяч рублей до 2004 года и 21,6 миллиона рублей — с 2004 года за последующие 15 лет.

Игорь Горин сообщил, что соблюдал условия брачного договора, и отметил, что готов представить документальные доказательства.

В итоге, суд решил, что требования Натальи Гориной не могут быть включены в общий реестр кредиторов бизнесмена. При этом истица подала апелляционную жалобу на решение арбитража.

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