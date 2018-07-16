Экс-супругу ростовского бизнесмена Горина не внесли в число его кредиторов

Известно, что Игорь и Наталья Горина заключили брак в 1973 году, а в 2013 году супруги оформили брачный договор, согласно которому к Наталье Гориной перешла часть совместно нажитого имущества. Речь идет, в частности, о домовладении, квартире, обязанности супруга приобрести Наталье Гориной автомобиль, неуказанном ООО, а также собаке. Также Горин, по условиям контракта, должен был выплатить жене 180 тысяч рублей до 2004 года и 21,6 миллиона рублей — с 2004 года за последующие 15 лет.