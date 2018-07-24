Эксперты рекомендуют ростовчанам перестать есть погибших дельфинов

В социальных сетях опубликовали фотографию поджаренного дельфина из Таганрогского залива. Очевидцы предположили, что морскую свинью (азовку, азовский дельфин) могли зажарить проголодавшиеся местные жители. Однако отведать дельфина никто не решился, его жаренную тушу так и оставили на берегу.
"Скорее всего, дельфин был удушен в сетях, именно так они чаще всего погибают в Таганрогском заливе. Его выбросило волной на берег. Есть падших животных - это неправильно. Я, к примеру, не стал бы этого делать", - говорит Дудкин.
Дельфины, по словам Дудкина, внесены в Красную книгу России, так как относятся к вымирающим видам.
"Оборот дельфинов запрещен, даже чучела из них делать нельзя", - отметил Дудкин.
Дельфины – млекопитающие животные, обитающие в морях и океанах, принадлежат к подотряду зубатых китов. Это умные и любознательные животные, они отличаются добротой по отношению к человеку. Во многих странах их промысел запрещен, однако в Японии продолжают использовать мясо дельфинов в пищу.