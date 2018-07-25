Глупо утверждать, что церковь на 100% состоит из стерильных праведников

Система не закрыта, ей просто отчитываться не перед кем. Понимаете, вы до сих пор не можете избавиться от взгляда на церковь, как на государственную структуру, которая должна отчитываться о каждой копейке пожертвований, тут же писать в газетах. Это совершенно негосударственный аппарат. Церковь живет на добровольные пожертвования и осуществляет на эти пожертвования свои проекты и служения. Как правило, подобные вопросы и такой вот жар интереса возникает у людей, которые никакого отношения к церкви не имеют, в церковь не ходят, не считают себя частью этого организма, не участвуют в ее социальных, волонтерских проектах, богослужениях. Они заходят в храм, в лучшем случае, два раза в жизни, когда крестился и когда помер. И именно эти люди начинают на стульях прыгать и лишать себя ночного покоя, пытаясь понять, какие же там у церкви доходы. Какая вам разница, вы никакого отношения не имеете к этой общественной организации. Кубанские казаки задают бердищенской синагоге вопросы о ее финансах: это немного странно как в ту, так и в другую сторону.