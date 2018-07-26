Зухра Минина: «У нас есть села, где люди никогда не платили за вывоз мусора»

Наш корреспондент побеседовал о ходе реализации проекта с генеральным директором ООО Экострой-Дон - оператором Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Зухрой Мининой. Компания имеет опыт работы на рынке утилизации твердых коммунальных отходов более 7 лет. Сейчас, помимо строительства инфраструктуры перед Экострой-Дон встают новые задачи, в частности, нужно охватить договорами на вывоз мусора 100% населения своей зоны. В том числе отдаленные села, где люди не платили за вывоз мусора никогда.
Почему ваша компания приняла решение стать оператором МЭОК?
Наша компания более 7 лет организует работу по сбору, транспортированию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) на территориях муниципальных образований Ростовской области. У нас есть свой спецтранспорт, мы управляем полигонами. Еще до начала реформы у нас был готов пилотный проект мусороперерабатывающего завода. Когда началась реформа, то нам и властям региона стало понятно, что именно такое предприятие как наше должно стать оператором Красносулинского МЭОК, чтобы комплексно отвечать за сбор, сортировку, переработку и захоронение мусора на территории 13 муниципальных образований.
На какой срок заключен ваш контракт на управление МЭОК?
10 лет
По вашим оценкам, какой объем отходов ежегодно формируется на территории, входящей в ваш МЭОК?
Фактический объем ТКО – 2,8 млн м3/год.
Какие объекты будут построены, чтобы обеспечить сбор и утилизацию этого мусора на всей территории Красносулинского МЭОК?
Наш проект включает строительство современного мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 250 тыс. тонн в год, полигон в Красносулинском районе и 9 мусороперегрузочных станций, которые позволят охватить все муниципальные образования в зоне Красносулинского МЭОК. Помимо этого, мы планируем организовать собственную переработку мусора. Проект будет реализован в три этапа. На первом этапе - к 30 июня 2019 года должен начать работу МСК, полигон и 6 перегрузочных станций, к 30 ноября начнут работать все 9 станций. Мусоропереработку планируем запустить примерно в конце 2019 года.
Как я понимаю, вы уже сейчас внедряете на своих полигонах элементы мусоросортировки, вводите раздельный сбор мусора. Чем будет отличаться новый МСК? Только мощностью?
Сейчас на наших полигонах работают мусоросортировочные линии мощностью 8 тонн в час в городе Шахты, 12 тонн в час в городе Новошахтинске с применением ручной сортировки. Хвосты (отходы которые не подлежат сортировке и переработке) - закатываются на полигоне бульдозером, пересыпаются грунтом. На новом предприятии хвосты будут брекетироваться - это более эффективный метод, он позволяет лучше изолировать мусор, чтобы исключить, например, горение, выделение вредных веществ в окружающую среду.
Какие виды отходов будете перерабатывать, какую продукцию планируете получать?
За счет собственных средств «Экострой-Дон» ведет активную работу по глубокой переработке отходов, в частности по возможной генерации тепла или электроэнергии. А также возможного получения биоугля из органических отходов. Думаю, к концу года мы уже сможем представить результаты этих разработок широкой публике.
Какова общая стоимость проекта и каковы источники финансирования?
Общая стоимость проекта - 1,26 млрд рублей собственных и заемных средств. Срок окупаемости - около 8 лет.
Что сейчас уже сделано?
Проектная документация на строительство полигона и МСК получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Получено положительное заключение по проекту обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Проектная документация сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ориентировочный срок получения разрешения на строительство III квартал 2018 года. 13 июля мы уже заложили первый камень на строительстве МСК.
Тариф уже определен?
Да, мы рассчитали тариф и подали на утверждение в Региональную службу по тарифам Ростовской области. По нашим оценкам, единый тариф для Красносулинского МЭОК составит - 628,84 руб./м3 (без НДС), 742,03 руб./м3 (с НДС).
Это выше или ниже, чем в других МЭОК Ростовской области?
В Ростовской области во всех зонах тариф будет примерно одинаковый.
Согласно новым поправкам в Жилищно-коммунальный кодекс с 2019 года платить за вывоз мусора должны 100% населения. Что сейчас делаете для того, чтобы заключить договоры со всеми жителями?
Мы начали подготовительную работу. Во всех муниципальных газетах размещаем объявления, в которых подробно информируем население о новом законе. Объясняем, из чего сложился тариф.
В нашей зоне есть дальние села, где люди никогда не платили за вывоз мусора. Наши специалисты выезжают в эти села, чтобы разъяснять основные принципы реформы.
Попутно мы обнаруживаем новые проблемы, которые решаем совместно с муниципалитетами. Например, мы столкнулись с тем, что в некоторых селах настолько плохие дороги, что мусоровозы там не пройдут. В таких случаях обращаемся в муниципалитеты с просьбой обеспечить проезд технике.
Реформа предполагает внедрение раздельного сбора мусора, граждане к этому готовы?
Мы участвуем в акциях по сбору макулатуры, объясняем, как важно правильно сортировать мусор: раздельный сбор ТКО – один из способов снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Благодаря разделению, остатки пищи не загрязняют материалы, которые пригодны к вторичной переработке (пластик, стекло, картон). Уже несколько лет мы устанавливаем в ряде муниципальных образований Ростовской области евроконтейнеры для раздельного сбора отходов. Сбор и вывоз отходов, включая отходы от раздельного сбора, ООО «Экострой-Дон» производит собственным специализированным автотранспортом.
Уже сейчас мы сортируем все виды пластика, картон, черные и цветные металлы, шины (их, кстати, в дальнейшем тоже планируем перерабатывать), органика идет на биокомпостирование. Сегодня у нас закупают пластик, картон, металл, стекло предприятия со всей России.
Есть ли у вас инструменты для того, чтобы контролировать утилизацию? Чтобы мусор доезжал до вашего полигона?
Да. Например, у нас, как у оператора МЭОК появился инструмент для борьбы с нелегальными свалками: если мы обнаруживаем свалку объемом больше 1 кубического метра (1 контейнер), мы имеем полномочия определить собственника земли и отправить уведомление владельцу с предложением в течение месяца свалку убрать. Если он требования не выполняет, мы убираем сами и выставляем ему счет.