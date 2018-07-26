Зухра Минина: «У нас есть села, где люди никогда не платили за вывоз мусора»

Наша компания более 7 лет организует работу по сбору, транспортированию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) на территориях муниципальных образований Ростовской области. У нас есть свой спецтранспорт, мы управляем полигонами. Еще до начала реформы у нас был готов пилотный проект мусороперерабатывающего завода. Когда началась реформа, то нам и властям региона стало понятно, что именно такое предприятие как наше должно стать оператором Красносулинского МЭОК, чтобы комплексно отвечать за сбор, сортировку, переработку и захоронение мусора на территории 13 муниципальных образований.