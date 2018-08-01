Мировым лидером по количеству новой бронетехники стала Россия

"Помимо бронетехники, РФ лидирует и по количеству поступившего в армию ракетно-артиллерийского вооружения и автомобильной техники", - сказано в публикации.
При этом доля исправной техники в российской армии достигла 98%, а доля современной - 50%. Статистика говорит о том, что снабжение проводится в полном объеме.
Модернизацию армейской техники проводили не один год. В результате в настоящее время российские Вооруженные силы по многим показателям превосходят армию потенциальных противников. Так, российские танки в разы быстрее, точнее танков НАТО.
Для поддержания боеспособности армии в РФ уделяют большое внимание ее материально-техническому обеспечению. В частности, выдается 50 миллионов комплектов формы, обслуживаются свыше 69,5 тысячи строений, 5,7 тысячи военных городков, свыше четырех тысяч объектов теплового хозяйства.
Отмечается, что в нынешнее состояние российской армии большой вклад внес тыл Вооруженных сил.
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