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"Нарядную" скульптуру коня с Шолохова провезли через весь Ростов

1 августа 2018, 13:07
Знаменитые кони с Шолохова в Ростове-на-Дону вернулись на законное место после реконструкции, следует из сообщения в социальной сети.

"Скульптурных коней вернули на поляну возле старого аэропорта после реставрации", - сказано в сообщении.

Больше всего ростовчан умилило, что при перевозке одной из лошадей повязали морду красным бантом. Между тем, причина появления красной повязки оказалась банальна. Как сообщили несколько пользователей, так помечают негабаритный груз, выступающий за пределы транспортного средства.

Напомним, демонтаж коней возле старого аэропорта вызвал волнение среди ростовчан, которые переживали, что скульптуру убрали навсегда.

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