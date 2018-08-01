"Нарядную" скульптуру коня с Шолохова провезли через весь Ростов

Больше всего ростовчан умилило, что при перевозке одной из лошадей повязали морду красным бантом. Между тем, причина появления красной повязки оказалась банальна. Как сообщили несколько пользователей, так помечают негабаритный груз, выступающий за пределы транспортного средства.