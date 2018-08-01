Объем кредитования в Ростовской области вырос более, чем на треть

В пресс-релизе отмечается, что кредитование корпоративных клиентов выросло на 33,6% и составило 408,5 миллиарда рублей. При этом основной вклад в прирост обеспечен кредитованием предприятий торговли и пищевой промышленности, а также организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды.