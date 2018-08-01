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Объем кредитования в Ростовской области вырос более, чем на треть

1 августа 2018, 09:10
В первом полугодии 2018 года в Ростовской области было выдано 539,1 миллиарда кредитов, говорится в сообщении Южного ГУ Банка России.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем кредитования вырос на 36,2%. Для сравнения: в среднем по России динамика составила 18,4%.

В пресс-релизе отмечается, что кредитование корпоративных клиентов выросло на 33,6% и составило 408,5 миллиарда рублей. При этом основной вклад в прирост обеспечен кредитованием предприятий торговли и пищевой промышленности, а также организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Физическим лицам банки Ростовской области выдали за шесть месяцев 130,6 миллиарда рублей кредитов, что на 45,3% больше, чем годом ранее. "В структуре розничного кредитования потребительское кредитование выросло на 40% до 103,3 миллиарда рублей, ипотечное – на 69,3% до 27,3 миллиарда рублей", - сообщает Южное ГУ Банка России.

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