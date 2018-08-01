Самозанятых в России хотят обязать самим беспокоиться об уровне пенсии

"Каждый гражданин РФ имеет право на минимальную социальную пенсию независимо от количества страховых взносов. При этом предлагается освободить самозанятых от страховых платежей взамен на согласие взять на себя полный риск по увеличению уровня социальной пенсии", - сказано в публикации.