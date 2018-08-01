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Самозанятых в России хотят обязать самим беспокоиться об уровне пенсии

1 августа 2018, 16:38
Самозанятых граждан России хотят обязать взять на себя ответственность за уровень своих пенсий, сведения опубликовал портал "Банки.ру".

Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

"Каждый гражданин РФ имеет право на минимальную социальную пенсию независимо от количества страховых взносов. При этом предлагается освободить самозанятых от страховых платежей взамен на согласие взять на себя полный риск по увеличению уровня социальной пенсии", - сказано в публикации.

Отмечается, что у этой категории населения нет мотивации для легализации доходов. Из-за этого пенсионное обеспечение граждан находится под угрозой.

Именно поэтому предлагается создать механизмы, которые позволяли бы каждому не работающему официально гражданину увеличить размер пенсии.

р3

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#Новости#Экономика#Опросы
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