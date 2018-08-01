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В Ростове проинспектировали работу завода по выпуску ковров

1 августа 2018, 15:59
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике Дмитрий Чернышов побывал на предприятии "Меринос", где узнал о масштабах изготовления ковровых изделий, сообщили в администрации города.

"Фабрика способна выпускать до пяти миллионов квадратных метров каждый год. Гендиректор предприятия Халил Исаев рассказал, что на предприятии также изготавливают нити ковров", - уточнили в администрации.

Отмечается, что специальное оборудование позволяет выпускать до 750 тонн нитей каждый месяц. Это позволяет реализовать любые дизайнерские задумки. Также были разработаны полипропиленовые гранулы.

Чернышову показали дизайнерское бюро и этапы производства товара. Всего на предприятии предусмотрено 400 мест для работы. В компании уделяется особое внимание профессиональной подготовке работников.

Чиновник в ходе осмотра рассказал, что фабрика является значимым объектом как для региона, так и для страны в целом. Он пожелал не останавливаться на развитии и оставаться в числе лидеров в своей области.

Напомним, фабрика является одной из крупнейших в России, она начала работать почти 10 лет назад. Компания продает продукцию также в другие страны.

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