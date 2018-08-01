В Волгограде 19-летняя девушка получила срок за избиение подростка битой

Из сообщения следует, что у студентки одного из волгоградских колледжей имелся давний конфликт с подростком. Один из ее взрослых знакомых посоветовал не просто морально и физически поиздеваться над молодым человеком, но и заработать на этом. Новоиспеченная "бизнесвумен" в подъезде многоквартирного дома сообщила подростку, что не тронет его, если он заплатит 14 тысяч рублей. При этом она пригрозила ему насилием, а для устрашения нанесла потерпевшему не менее одного удара ладонью и не менее одного удара бейсбольной битой по лицу.