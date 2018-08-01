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В Волгограде 19-летняя девушка получила срок за избиение подростка битой

1 августа 2018, 03:33
Волгоградский областной суд оставил в силе решение Краснооктябрьского районного суда о приговоре 19-летней жительнице Волгограда Алине Кушмановой, которая обвинялась в вымогательстве денег у 16-летнего подростка, сообщается на сайте суда.

Из сообщения следует, что у студентки одного из волгоградских колледжей имелся давний конфликт с подростком. Один из ее взрослых знакомых посоветовал не просто морально и физически поиздеваться над молодым человеком, но и заработать на этом. Новоиспеченная "бизнесвумен" в подъезде многоквартирного дома сообщила подростку, что не тронет его, если он заплатит 14 тысяч рублей. При этом она пригрозила ему насилием, а для устрашения нанесла потерпевшему не менее одного удара ладонью и не менее одного удара бейсбольной битой по лицу.

Родители юноши обратились с заявлением в полицию и началось расследование. Вина студентки была доказана. По решению суда ближайшие полтора года она проведет в колонии общего режима.

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