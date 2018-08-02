Погибших в ВОВ перезахоронят у мемориала Самбекские высоты под Ростовом

Напомним, что 30 августа исполняется 75 лет со дня освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
"На мемориале Самбекские высоты будет проведен митинг, посвященный 75-летию освобождения Ростова. После него мы сразу проведем церемонию перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденных поисковиками в 2018 году. Ими же будут переданы часть найденных предметов народному музею "Самбекские высоты", - сообщил Бабин.
Также в этот день по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева во всех муниципалитетах региона будет организован праздничный салют.