Погибших в ВОВ перезахоронят у мемориала Самбекские высоты под Ростовом

"На мемориале Самбекские высоты будет проведен митинг, посвященный 75-летию освобождения Ростова. После него мы сразу проведем церемонию перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденных поисковиками в 2018 году. Ими же будут переданы часть найденных предметов народному музею "Самбекские высоты", - сообщил Бабин.