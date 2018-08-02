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В Уфе сотрудники МЧС сняли с козырька 15-го этажа трехлетнюю девочку

2 августа 2018, 00:10
В среду утром в Уфе был найден и спасен 3-летний ребенок.

Девочка потерялась во вторник вечером. Об этом первого августа пишет газета «Известия».

Несовершеннолетняя пришла в строящийся многоэтажный дом вместе с отцом и старшим братом. Мужчина ушел работать на четвертый этаж, а его дети остались играть на третьем. Через некоторое время сын поднялся к родителю, чтобы передать тому мобильный телефон. Когда мальчик спустился назад, то сестры на прежнем месте уже не было.

Родственники не смогли своими силами обнаружить девочку и написали заявление в полицию. Поиски шли на протяжении всей ночи. Найти ребенка удалось только под утро. Пропавшая сидела на козырьке 15-го этажа этого же дома и плакала.

Сотрудники МЧС подняли девочку наверх и передали ее родителям. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. За состоянием девочки следят врачи.

#Новости#Происшествия
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