В Уфе сотрудники МЧС сняли с козырька 15-го этажа трехлетнюю девочку

Несовершеннолетняя пришла в строящийся многоэтажный дом вместе с отцом и старшим братом. Мужчина ушел работать на четвертый этаж, а его дети остались играть на третьем. Через некоторое время сын поднялся к родителю, чтобы передать тому мобильный телефон. Когда мальчик спустился назад, то сестры на прежнем месте уже не было.
Родственники не смогли своими силами обнаружить девочку и написали заявление в полицию. Поиски шли на протяжении всей ночи. Найти ребенка удалось только под утро. Пропавшая сидела на козырьке 15-го этажа этого же дома и плакала.
Сотрудники МЧС подняли девочку наверх и передали ее родителям. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. За состоянием девочки следят врачи.