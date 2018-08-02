В Уфе сотрудники МЧС сняли с козырька 15-го этажа трехлетнюю девочку

Несовершеннолетняя пришла в строящийся многоэтажный дом вместе с отцом и старшим братом. Мужчина ушел работать на четвертый этаж, а его дети остались играть на третьем. Через некоторое время сын поднялся к родителю, чтобы передать тому мобильный телефон. Когда мальчик спустился назад, то сестры на прежнем месте уже не было.