Инспектора природоохраны осудили в Астрахани за взятку

"Суд установил, что в государственном биологическом заказнике регионального значения "Икрянинский" инспектор поймал двух браконьеров. Он предупредил рыбаков об уголовной ответственности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инспектор попросил взятку в виде 250 литров бензина. За это он пообещал, что рыбаки смогут избежать наказания за незаконный вылов рыбы.
Потерпевшие решили откупиться деньгами и во время передачи средств инспектор был задержан. После этого возбудили уголовное дело.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 480 тысяч рублей.
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