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Инспектора природоохраны осудили в Астрахани за взятку

3 августа 2018, 06:03
В Астраханской области суд приговорил к штрафу инспектора службы природопользования и охраны окружающей среды за получение взятки, сообщает региональное УСКР.

"Суд установил, что в государственном биологическом заказнике регионального значения "Икрянинский" инспектор поймал двух браконьеров. Он предупредил рыбаков об уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инспектор попросил взятку в виде 250 литров бензина. За это он пообещал, что рыбаки смогут избежать наказания за незаконный вылов рыбы.

Потерпевшие решили откупиться деньгами и во время передачи средств инспектор был задержан. После этого возбудили уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 480 тысяч рублей.

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