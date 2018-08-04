В Ростове отремонтируют детские поликлиники и оснастят их оборудованием

Напомним, что ранее сообщалось о намечающемся открытии первой поликлиники в микрорайоне "Суворовский" в Ростове. Объект планируется запустить в ноябре. Известно, что специалисты поликлиники смогут принимать до 100 пациентов в день, а это почти пять тысяч посещений в течение года.