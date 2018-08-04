В Ростове отремонтируют детские поликлиники и оснастят их оборудованием

Так, в ходе заседания, состоявшегося при участии заместителя главы администрации по социальным вопросам Елены Кожуховой, обсудили реализацию программы десятилетия детства, вступающей в действие в текущем году. Согласно указу президента России Владимира Путина, действие программы продлится до 2027 года. Она направлена на совершенствование системы здравоохранения детей, а также всестороннего развития каждого маленького россиянина.
По словам Елены Кожуховой, учреждения здравоохранения Ростова, которые обслуживают маленьких горожан, необходимо оснастить современным медицинским оборудованием, отремонтировать здания и благоустроить прилегающую территорию.
Напомним, что ранее сообщалось о намечающемся открытии первой поликлиники в микрорайоне "Суворовский" в Ростове. Объект планируется запустить в ноябре. Известно, что специалисты поликлиники смогут принимать до 100 пациентов в день, а это почти пять тысяч посещений в течение года.
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