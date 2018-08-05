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Около 500 человек присоединились к велопробегу в Ростове

5 августа 2018, 14:36
В Ростове-на-Дону организовали велопробег в честь 89-летия "Ростсельмаша", в нем приняли участие около 500 горожан, сообщили в администрации города.

"Для участников подготовили маршрут в 10 километров, участником мог стать любой желающий. Необходимо было проехать от центральной проходной предприятия до парка имени Николая Островского", - уточнили в администрации.

Отмечается, что в городе на время спортивного мероприятия перекрывали проезд для машин. Колонна ГИБДД сопровождала велосипедистов.

На финише для активистов подготовили развлекательную программу, которую провел зажигательный ведущий. Горожане послушали выступление кавер-группы, поучаствовали в викторинах и лотереях, за которые выдавали ценные призы.

С приветствием выступил глава управления по физической культуре и спорту города Денис Браславский. Он рассказал, что велосипедное движение в городе и регионе процветает.

"В текущем году предусмотрено большое число мероприятий и уже во второй раз в истории организовали большой "Ростовский велопарад", в нем поучаствовали более пяти тысяч велосипедистов", - добавил чиновник.

Добавим, что велопробег не является спортивной гонкой, поэтому у участников не было цели приехать первыми. Колонна двигалась со средней скоростью в 15 километров в час.

"Ростсельмаш" третий год подряд отмечает свой день рождения спортивным праздников в городе. До этого уже прошли два аналогичных велопробега"

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