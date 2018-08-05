Около 500 человек присоединились к велопробегу в Ростове

"Для участников подготовили маршрут в 10 километров, участником мог стать любой желающий. Необходимо было проехать от центральной проходной предприятия до парка имени Николая Островского", - уточнили в администрации.
Отмечается, что в городе на время спортивного мероприятия перекрывали проезд для машин. Колонна ГИБДД сопровождала велосипедистов.
На финише для активистов подготовили развлекательную программу, которую провел зажигательный ведущий. Горожане послушали выступление кавер-группы, поучаствовали в викторинах и лотереях, за которые выдавали ценные призы.
С приветствием выступил глава управления по физической культуре и спорту города Денис Браславский. Он рассказал, что велосипедное движение в городе и регионе процветает.
"В текущем году предусмотрено большое число мероприятий и уже во второй раз в истории организовали большой "Ростовский велопарад", в нем поучаствовали более пяти тысяч велосипедистов", - добавил чиновник.
Добавим, что велопробег не является спортивной гонкой, поэтому у участников не было цели приехать первыми. Колонна двигалась со средней скоростью в 15 километров в час.
"Ростсельмаш" третий год подряд отмечает свой день рождения спортивным праздников в городе. До этого уже прошли два аналогичных велопробега"