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Ростовчане высмеяли эвакуацию полицейского "УАЗика"

5 августа 2018, 09:23
Жители Ростова-на-Дону с юмором отнеслись к эвакуации полицейской машины с одной из улиц города, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

Автор публикации разместил фото, на котором виден стоящий на эвакуаторе автомобиль "УАЗ". Эта ситуация произошла возле городской больницы.

У пользователей в комментариях появилось множество шуток на эту тему. Одни предположили, что полицейские таким образом экономят на бензине.

Другие посчитали, что эту ситуацию специально разыграли для общественности. Некоторые пошутили, что "попали в параллельную вселенную".

"Я думаю, что машина сломана и своим ходом до места не доберется. Однако прикольно на это смотреть", - написал один из местных жителей.

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