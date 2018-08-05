Ростовчане высмеяли эвакуацию полицейского "УАЗика"

Автор публикации разместил фото, на котором виден стоящий на эвакуаторе автомобиль "УАЗ". Эта ситуация произошла возле городской больницы.
У пользователей в комментариях появилось множество шуток на эту тему. Одни предположили, что полицейские таким образом экономят на бензине.
Другие посчитали, что эту ситуацию специально разыграли для общественности. Некоторые пошутили, что "попали в параллельную вселенную".
"Я думаю, что машина сломана и своим ходом до места не доберется. Однако прикольно на это смотреть", - написал один из местных жителей.
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