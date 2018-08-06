Убивший школьницу педофил в Ростове задушил сокамерника по его просьбе

Далее Рудаков задушил пострадавшую ее спортивными брюками. Нападавшего удалось арестовать, его посадили в СИЗО вместе с мужчиной, которого приговорили к 22 годам колонии. Он ожидал этапирования и несколько раз попросил Рудакова убить его, так как не хотел так долго сидеть в тюрьме.