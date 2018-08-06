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Убивший школьницу педофил в Ростове задушил сокамерника по его просьбе

6 августа 2018, 17:57
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 20 годам колонии жителя хутора Камышный, который после изнасилования и убийства ребенка задушил в СИЗО своего сокамерника, сообщает Ростовский областной суд.

"В июле 2017 года Евгений Рудаков в состоянии алкогольного опьянения в безлюдном месте напал на 10-летнюю девочку. После этого он ее изнасиловал", - сказано в сообщении.

Далее Рудаков задушил пострадавшую ее спортивными брюками. Нападавшего удалось арестовать, его посадили в СИЗО вместе с мужчиной, которого приговорили к 22 годам колонии. Он ожидал этапирования и несколько раз попросил Рудакова убить его, так как не хотел так долго сидеть в тюрьме.

Тогда Рудаков задушил сокамерника, используя веревку из фрагмента простыни. Теперь его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

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