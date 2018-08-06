В Ростове восстановят движение автобусов по Ворошиловскому мосту до Батайска

"Администрация города Ростова вместе с Минтранспортом Ростовской области сегодня занимается тем, что рассматривает вопрос о корректировки пассажирского сообщения для автобусов и для тех, кто живет в Батайске с учетом новых возможностей, которые появились после проведения ЧМ, и, конечно же, движение автобусов в Батайск через Ворошиловский мост будет восстановлено", - сообщил Голубев.