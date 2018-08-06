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В Ростове восстановят движение автобусов по Ворошиловскому мосту до Батайска

6 августа 2018, 21:11
От центра Ростова до Батайска пустят автобусы через Ворошиловский мост, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "Главные о главном".

"Администрация города Ростова вместе с Минтранспортом Ростовской области сегодня занимается тем, что рассматривает вопрос о корректировки пассажирского сообщения для автобусов и для тех, кто живет в Батайске с учетом новых возможностей, которые появились после проведения ЧМ, и, конечно же, движение автобусов в Батайск через Ворошиловский мост будет восстановлено", - сообщил Голубев.

Он также добавил, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы в районе стадиона "Ростов-Арена" появилось несколько новых остановочных комплексов, непосредственно перед аллеей и перед центральным входом в стадион.

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