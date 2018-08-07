Прямой рейс в Китай из Ростова запустят в сентябре

Рейс планируется запустить с 17 сентября 2018 года. Рейсы в аэропорт китайского города Хайкоу будут выполняться на комфортабельном широкофюзеляжном воздушном судне Boeing 777. Кроме Ростова-на-Дону, улететь в Китай можно будет из Самары, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Жителям городов, кроме Екатеринбурга, прямые перелеты на популярный китайских курорт будут доступны впервые.