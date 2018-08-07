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Прямой рейс в Китай из Ростова запустят в сентябре

7 августа 2018, 17:45
Авиакомпания "ИрАэр" анонсировала запуск прямого рейса из Ростова-на-Дону и ряда других российских городов на остров Хайнань в Китае, сообщает авиаперевозчик.

Рейс планируется запустить с 17 сентября 2018 года. Рейсы в аэропорт китайского города Хайкоу будут выполняться на комфортабельном широкофюзеляжном воздушном судне Boeing 777. Кроме Ростова-на-Дону, улететь в Китай можно будет из Самары, Казани, Уфы и Екатеринбурга. Жителям городов, кроме Екатеринбурга, прямые перелеты на популярный китайских курорт будут доступны впервые.

"Партнер программы — международный туристический оператор "Жемчужная Река" — осуществляет работу в данном направлении на протяжении 20 лет", - говорится в сообщении. В дальнейшем авиаперевозчик намерен увеличить частоту рейсов на остров Хайнань и расширить географию полетов в Китай.

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