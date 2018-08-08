ФК "Ростов" опроверг информацию о миллиардном долге

"Большую часть долгов удалось погасить. Сейчас у клуба почти нет задолженности. Кроме того, "Ростов" не имеет лицензионных ограничений со стороны РФС, а это означает отсутствие финансовых претензий к организации", - пояснил Арутюнянц.
Он уточнил, что в феврале клуб за день погасил долги на 400 миллионов рублей. По его словам, деньги поступают из средств частных инвесторов. Этот источник оплачивает и все трансферные расходы.
Президент отметил, что нет долгов и перед игроками.
Ранее суд отказал благотворительному фонду в исках к футбольному клубу. Организация утверждала, что несколько сотен миллионов рублей были переданы клубу в качестве займов, но их никто не вернул. Однако ответчик передал документы о получении денег в виде благотворительной помощи.
р1