Ростехнадзор под руководством Алексея Алешина утонул в коррупции

В последние годы деятельность органа иначе как вредоносной назвать нельзя: руководство погрязло в системной коррупции, это ставит под угрозу безопасную эксплуатацию всех промобъектов страны.
Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на источник близкий к администрации президента РФ, Ростехнадзор могут вообще ликвидировать. Скандалы вокруг руководства ведомства вспыхивают регулярно, и связаны они не только с подделкой документов, но и с заказными убийствами.
Фигуранты связаны с главой Ростехнадзора Алексеем Алешиным. Издание пишет, что чиновник неоднократно совершал поездки для бесед и приглашал своих подчиненных в Москву.
Уличенные в преступлениях руководители территориальных органов составляли некие реестры организаций, которым давалось право проводить теплотехнические испытания «по методикам Ростехнадзора». В списке оказались 10 компаний, которые и подчинили себе рынок теплотехнических испытаний. В центре такой схемы оказался бизнесмен Эмиль Гайнуллин, которого многие считают связанным с криминальным миром. Главы местных ведомств Ростехнадзора обязаны были с ним побеседовать тет-а-тет. Выяснялось, что дальнейший карьерный рост напрямую зависел от умения слушать Гайнуллина.
Плата за услуги компаний из списка Ростехнадзора достигала фантастических размеров. Люди протестовали и подавали жалобы, но против откровенных поборов даже на федеральном уровне ничего предпринять не смогли.
Обучение экспертов в ведомстве поставили на поток. Вот только соискателю нужно было ответить на 15 тысяч вопросов, а экзамен удавалось сдать только тем, кто прошел спецобучение стоимостью полмиллиона рублей.
Все это произошло благодаря кадровой политике ведомства. На службу в Ростехнадзор можно было попасть только по рекомендации, выполняя свои обязанности без лишних расспросов. О профессионализме таких сотрудников говорить явно не приходится. Громкие увольнения оказались вовсе не кадровой чисткой, так как на место «погоревших» приходили новые, с еще более сомнительной репутацией.
Источник издания уверен: единственный способ прекратить беспредел в ведомстве – просто ликвидировать его, передав полномочия другим структурам.