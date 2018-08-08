Ростехнадзор под руководством Алексея Алешина утонул в коррупции

Все это произошло благодаря кадровой политике ведомства. На службу в Ростехнадзор можно было попасть только по рекомендации, выполняя свои обязанности без лишних расспросов. О профессионализме таких сотрудников говорить явно не приходится. Громкие увольнения оказались вовсе не кадровой чисткой, так как на место «погоревших» приходили новые, с еще более сомнительной репутацией.