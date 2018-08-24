Сервис "Личный юрист" от Сбербанка заработал в южных регионах РФ

Так, у клиентов Сбербанка появилась возможность круглосуточного доступа к юридическим консультациям. Воспользоваться продуктом могут как физические лица, так и представители бизнеса. Связаться с квалифицированным юристом и получить консультацию по любому вопросу можно любым удобным способом - по телефону, электронной почте, в Skype, мобильном приложении и в личном кабинете на сайте компании.