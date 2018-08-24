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Сервис "Личный юрист" от Сбербанка заработал в южных регионах РФ

24 августа 2018, 14:56
Сбербанк запустил дистанционный юридический сервис для жителей регионов Южного федерального округа, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Так, у клиентов Сбербанка появилась возможность круглосуточного доступа к юридическим консультациям. Воспользоваться продуктом могут как физические лица, так и представители бизнеса. Связаться с квалифицированным юристом и получить консультацию по любому вопросу можно любым удобным способом - по телефону, электронной почте, в Skype, мобильном приложении и в личном кабинете на сайте компании.

Консультации обеспечивает "Европейская юридическая служба", которая имеет 11-летний опыт работы в России в качестве специализированного call-центра, оказав за этот период свыше 3,5 миллиона правовых консультаций. Она является давним партнером банка.

В настоящее время клиентский портфель компании насчитывает свыше 850 физических лиц. Сервис "Личный юрист", запущенный Сбербанком, дает возможность получать консультации узких специалистов по вопросам права. Особенно полезен данный сервис для предпринимателей, которые могут сократить издержки, повысив правовую безопасность своей фирмы без серьезных затрат.

Продукт предлагается в двух вариациях - "Базовый" и "Предприниматель", набор сервисов формируется с учетом потребностей клиентов.

"Удобство нового продукта "Личный юрист" очень быстро оценили клиенты нашего банка. С момента старта продаж в Юго-Западном банке оформлено более трех тысяч продуктов. Ценно то, что порядка 10% этих клиентов уже активно получают юридические консультации", - подчеркнула заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Лариса Безделева.

р2

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