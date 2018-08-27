Ростовчане завоевали медали на первенстве России по триатлону

"От сборной донского региона в соревнованиях участвовали пять спортсменов - Татьяна Баскакова, Георгий Клименко, Татьяна Лихторович, Владимир Калганов и Роман Хисматуллин. В первый день состоялся спринт, второй день был эстафетным", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в олимпийской смешанной эстафете ростовчане оказались на втором месте. Эти соревнования включают в себя плавание на 250 метров, велогонку на восемь километров и бег на дистанцию 1,6 километра.
Соревнования прошли с 24 по 26 августа в Саратове. В них поучаствовали примерно 400 спортсменов из нескольких регионов.
Соревнования стали отборочными в состав сборной РФ, которая примет участие в чемпионате и первенстве мира.
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