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Ростовчане завоевали медали на первенстве России по триатлону

27 августа 2018, 11:49
Спортсмены из Ростова-на-Дону заняли второе место на первенстве страны по триатлону, сообщили в городской администрации.

"От сборной донского региона в соревнованиях участвовали пять спортсменов - Татьяна Баскакова, Георгий Клименко, Татьяна Лихторович, Владимир Калганов и Роман Хисматуллин. В первый день состоялся спринт, второй день был эстафетным", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в олимпийской смешанной эстафете ростовчане оказались на втором месте. Эти соревнования включают в себя плавание на 250 метров, велогонку на восемь километров и бег на дистанцию 1,6 километра.

Соревнования прошли с 24 по 26 августа в Саратове. В них поучаствовали примерно 400 спортсменов из нескольких регионов.

Соревнования стали отборочными в состав сборной РФ, которая примет участие в чемпионате и первенстве мира.

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