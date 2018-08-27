Ростовчане завоевали медали на первенстве России по триатлону

"От сборной донского региона в соревнованиях участвовали пять спортсменов - Татьяна Баскакова, Георгий Клименко, Татьяна Лихторович, Владимир Калганов и Роман Хисматуллин. В первый день состоялся спринт, второй день был эстафетным", - сказано в сообщении.