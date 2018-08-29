Работа для студентов в Ростове на "полставки" — лучшие советы от GorodRabot.ru

"Мне повезло, я уже со второго курса работала помощником бухгалтера в маленькой компании. Работала по четыре часа в день. Бумаги раскладывала, заполняла документы, потихоньку училась всему. Зарплата, конечно, маленькая была - около шести тысяч рублей в месяц. Но хватало, чтобы откладывать на оплату учебы", - говорит бывшая студентка Ростовского государственного экономического университета.