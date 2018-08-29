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Работа для студентов в Ростове на "полставки" — лучшие советы от GorodRabot.ru

29 августа 2018, 14:21
По статистике более 50% ростовских студентов совмещают учебу и работу, сообщает GorodRabot.ru

Сотни учащихся пойдут искать работу уже 1 сентября. Но как сказывается работа на учебе? Специалисты GorodRabot.ru узнали, кем подрабатывают студенты в Ростове-на-Дону.

Для справки: по статистике GorodRabot.ru, сейчас в Ростове-на-Дону около 15 100 вакансий.

Большинство ростовских студентов начинают работать с третьего курса, некоторые - со второго курса. Самые популярные профессии - продавцы, консультанты, курьеры и операторы call-центров. Средняя зарплата в Ростове-на-Дону - 30 935 рублей.

Студенты в Ростове чаще выбирают подработку "два через два" (два дня работают, два дня отдыхают). При гибком режиме работники получают среднюю зарплату 20 000 рублей.

Второй вариант - посменный график. Работать нужно вечером или ночью - в основном с 18.00 до 22.00. Но из-за работы допоздна студенты в Ростове не успевают сделать домашнее задание и выспаться. Вечерняя работа в Ростове-на-Дону оплачивается также - 20 000 рублей.

Самый оптимальный вариант - договориться с работодателем о частичной занятости и работать по 3-4 часа в день. Обычно работодатели не идут на уступки, но иногда получается договориться о более-менее комфортном времени работы.

"Мне повезло, я уже со второго курса работала помощником бухгалтера в маленькой компании. Работала по четыре часа в день. Бумаги раскладывала, заполняла документы, потихоньку училась всему. Зарплата, конечно, маленькая была - около шести тысяч рублей в месяц. Но хватало, чтобы откладывать на оплату учебы", - говорит бывшая студентка Ростовского государственного экономического университета.

Главный страх всех ростовских студентов звучит как "Мне придется пропускать учёбу". Конечно, лучше всего не прогуливать и посвящать все время учебе. Но иногда бывает, что без подработки студент останется голодным.

Чтобы избежать проблем с прогулами, студенты уведомляют о подработке преподавателей. Учителя не рады тому, что студент будет пропускать пары.

Поэтому нужно спокойно рассказать о ситуации и прийти к общему решению.

Также условия работы нужно обсудить с работодателем. Правильные студенты оговаривают с начальством возможность уйти с работы на время контрольной работы или теста.

Один из лайфхаков ростовских студентов - искать работу рядом с университетом. Студенты не тратят много времени на дорогу и проще справляются с распределением времени в течение дня.

Если график гибкий, ростовские студенты договариваются о рабочих сменах на выходные. Тогда студенты пропускают всего два дня учебы - среду и четверг.

Эксперты GorodRabot.ru напоминают, что работа не должна мешать обучению. В Интернете можно скачать аудиокниги по профессии, читать учебники с телефона по дороге на работу. Также нельзя забывать своевременно переписывать конспекты и готовиться к контрольным работам.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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