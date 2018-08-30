Бюджет может не позволить сохранить льготы для пожилых в Ростове – эксперт

По поводу предложения одной из партий отказаться от пенсионных льгот депутатов Смирнов сказал, что даже если забрать абсолютно всю зарплату законодателей выделять народу, это не решит проблему дефицита пенсионного фонда. "Сама идея ликвидации льгот депутатов - это, скорее, политическое решение, нежели экономическое. Оно справедливое. Ведь если депутаты говорят о том, что у них нет денег для того, чтобы платить пенсию, и все будущие пенсионеры должны чем-то пожертвовать, то значит чем-то должны пожертвовать и сами политики", - прокомментировал он.