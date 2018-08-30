Бюджет может не позволить сохранить льготы для пожилых в Ростове – эксперт

Путин в среду обратился к россиянам и предложил поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет - для женщин, а также предусмотреть ряд льгот для людей предпенсионного возраста. В том числе речь шла о сохранении региональных льгот, начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.
"Все сводится к бюджету. Региональные поправки финансируются из бюджета субъекта, следовательно, если будут деньги - то проблем в организации поправок не будет никаких", - сказал Смирнов. Он добавил, что в законодательном собрании сидят ответственные политики, которые просто не станут принимать необоснованные законы.
По поводу предложения одной из партий отказаться от пенсионных льгот депутатов Смирнов сказал, что даже если забрать абсолютно всю зарплату законодателей выделять народу, это не решит проблему дефицита пенсионного фонда. "Сама идея ликвидации льгот депутатов - это, скорее, политическое решение, нежели экономическое. Оно справедливое. Ведь если депутаты говорят о том, что у них нет денег для того, чтобы платить пенсию, и все будущие пенсионеры должны чем-то пожертвовать, то значит чем-то должны пожертвовать и сами политики", - прокомментировал он.