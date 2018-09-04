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Ветхий тубдиспансер в Ростове закроют после жалоб в социальных сетях

4 сентября 2018, 13:01
В Ростове 1 октября закроют противотуберкулезный диспансер на улице Станиславского, 132/7 по причине отсутствия возможности провести ремонт здания, сообщила RostovGazeta главный врач областного клинического центра фтизиопульмонологии Галина Саенко.

В Сети 30 августа неравнодушные ростовчане выложили фотографии ростовского туберкулезного диспансера, что находится по адресу улица Станиславского, 132/7. Они жаловались на крайне ветхое состояние диспансера.

"Как само здание, так и земля - собственность города. 1 октября планируется закрытие диспансера, поскольку отремонтировать его за областные деньги невозможно. Это будет считаться нецелевым расходованием средств", - сказала Саенко.

Она добавила, что здание диспансера является памятником архитектуры и после закрытия оно будет возвращено департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова, которое решит, под какие цели перепрофилировать здание и как его отремонтировать.

Она подчеркнула, что сразу после закрытия все больные будут переведены в другие стационары.

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