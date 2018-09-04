Ветхий тубдиспансер в Ростове закроют после жалоб в социальных сетях

В Сети 30 августа неравнодушные ростовчане выложили фотографии ростовского туберкулезного диспансера, что находится по адресу улица Станиславского, 132/7. Они жаловались на крайне ветхое состояние диспансера.
"Как само здание, так и земля - собственность города. 1 октября планируется закрытие диспансера, поскольку отремонтировать его за областные деньги невозможно. Это будет считаться нецелевым расходованием средств", - сказала Саенко.
Она добавила, что здание диспансера является памятником архитектуры и после закрытия оно будет возвращено департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова, которое решит, под какие цели перепрофилировать здание и как его отремонтировать.
Она подчеркнула, что сразу после закрытия все больные будут переведены в другие стационары.