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Эксперт: на Украине есть только запасы сланцевого газа

7 сентября 2018, 15:19
Депутат Верховной рады Сергей Тарута недавно во всеуслышание заявил, что Украина обладает колоссальными запасами газа. Эксперты, тем не менее, в его словах усомнились.

Депутат отметил, что по объему они являются третьими в Европе, а через несколько лет страна сама станет крупным экспортером, пишут RNS. Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев убежден, что о традиционных запасах газа говорить не приходится, тем не менее, на Украине ресурсы действительно есть - сланцевый газ. Наличие сланцевого газа только предполагается, но исследования, которые проводились около семи лет назад, результатов не принесли. Участие в проекте прекратили и европейские партнеры Украины.

Эксперт считает, что повторить «сланцевую революцию» Америки у Киева не получится, поскольку себестоимость добычи очень высокая. Что касается перспективы добычи традиционного газа, то стране нужно реформировать отрасль, а пока принимаются только точечные меры, которых явно не достаточно.

Экспорт больших объемов газа Белогорьев назвал «фантастическим сценарием».

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