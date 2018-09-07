Эксперт: на Украине есть только запасы сланцевого газа

Депутат отметил, что по объему они являются третьими в Европе, а через несколько лет страна сама станет крупным экспортером, пишут RNS. Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев убежден, что о традиционных запасах газа говорить не приходится, тем не менее, на Украине ресурсы действительно есть - сланцевый газ. Наличие сланцевого газа только предполагается, но исследования, которые проводились около семи лет назад, результатов не принесли. Участие в проекте прекратили и европейские партнеры Украины.
Эксперт считает, что повторить «сланцевую революцию» Америки у Киева не получится, поскольку себестоимость добычи очень высокая. Что касается перспективы добычи традиционного газа, то стране нужно реформировать отрасль, а пока принимаются только точечные меры, которых явно не достаточно.
Экспорт больших объемов газа Белогорьев назвал «фантастическим сценарием».