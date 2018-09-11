Сеть ОБИ отметила юбилей благотворительной акцией

Генеральный директор «ОБИ Россия» Марчин Токаж рассказал, что в свой день рождения компания решила сама подарить радость тем, кто остро нуждается в помощи. Так и появился федеральный проект «Энергия добрых дел». В парке «Сокольники» прошел благотворительный тимбилдинг, все сотрудники ОБИ смогли создать действительно полезные подарки. Токаж подчеркнул, что проект мотивирует, чтобы сделать окружающий мир немного лучше.