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Сеть ОБИ отметила юбилей благотворительной акцией

11 сентября 2018, 21:00
Пятнадцатилетний юбилей компания ОБИ отмечает проведением большого благотворительного марафона в московском парке «Сокольники» в рамках проекта «Энергия добрых дел».

Своими руками сотрудники ОБИ сделали развивающие подарки для подопечных Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой. В столице это единственная больница, где лечатся дети с нарушениями ментальной сферы.

Генеральный директор «ОБИ Россия» Марчин Токаж рассказал, что в свой день рождения компания решила сама подарить радость тем, кто остро нуждается в помощи. Так и появился федеральный проект «Энергия добрых дел». В парке «Сокольники» прошел благотворительный тимбилдинг, все сотрудники ОБИ смогли создать действительно полезные подарки. Токаж подчеркнул, что проект мотивирует, чтобы сделать окружающий мир немного лучше.

Центр психического здоровья получил не только комплект новой мебели, бизиборды и тактильные дорожки, но и сертификат на полмиллиона рублей. Деньги можно будет использовать для ремонта и благоустройства территории.

Как сообщает «Газета.ру», в проекте «Энергия добрых дел» приняли участие 28 гипермаркетов ОБИ. И топ-менеджеры, и рядовые сотрудники благоустроили и озеленили территории парков, детсадов, домов престарелых и других социальных учреждений.

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