Число должников в России выросло вдвое

По итогам первого полугодия в стране насчитывается 6,7 миллиона неплательщиков, в то время как в первом полугодии 2014 года их было 3,1 миллиона, сообщает RNS. Эксперты считают, что отрицательная динамика связана с объективными причинами: снижением реальных доходов населения, тенденцией роста кредитных портфелей банков, в том числе с использованием агрессивных стратегий.