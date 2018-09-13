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Posted 13 сентября 2018, 13:02

Published 13 сентября 2018, 13:02

Modified 17 сентября 2022, 15:24

Updated 17 сентября 2022, 15:24

Число должников в России выросло вдвое

13 сентября 2018, 13:02
В России число должников за последние четыре года увеличилось в два раза.

По итогам первого полугодия в стране насчитывается 6,7 миллиона неплательщиков, в то время как в первом полугодии 2014 года их было 3,1 миллиона, сообщает RNS. Эксперты считают, что отрицательная динамика связана с объективными причинами: снижением реальных доходов населения, тенденцией роста кредитных портфелей банков, в том числе с использованием агрессивных стратегий.

К концу года темп роста просроченной задолженности может несколько замедлиться.

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