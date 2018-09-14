В Ростове прошла выставка художницы Олеси Майдибор

Выставка прошла в четверг. На ней были представлены 60 картин художницы. Майдибор является членом союза художников России, заслуженным деятелем искусств Карачаево-Черкесской республики, доцентом кафедры изобразительных искусств института градостроительства и архитектуры, и кандидатом педагогических наук. Работы художницы представлены в российских и зарубежных музеях, а так же в ряде частных коллекций. Основная часть картин, представленных на выставке - это пейзажи и натюрморты, но есть и несколько портретов. Большая часть из них посвящена жизни Донского края, хотя есть и те работы, которые художница написала, когда путешествовала по миру.
"На выставке в основном представлены новые работы, но есть среди них и те, что готовились еще с 2015 года", - сказала Майдибор. И добавила, что основной акцент был сделан на работы этюдного характера, написанные с натуры на природе.Она поделилась, что в дальнейшем намерена устроить персональную выставку в Москве.
Председатель городской думы Зинаида Неярохина заметила, что подобных выставок должно быть больше, чтобы горожане могли чаще общаться с прекрасным, задумываться над тем, что сейчас происходит и где.Первый заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин выразил Майдибор благодарность за неоценимый вклад в развитие культуры города и всего региона. "Я давно знаком с ее творчеством и хочу сказать, что она действительно молодой талантливый человек, который прославляет как город, так и регион", - прокомментировал он.
"Когда мы были в 2010 году в Киеве действительные члены украинской академии художеств говорили, что она талантливая девочка, но многие работы еще сыроваты. Когда мы были в Москве я уже слышал несколько другие суждения, что многие работы уже достойны, хоть и есть какие-то редкие недостатки по требованиям профессионалов. И вот сегодня я вижу, что этот рост можно сказать достиг абсолюта", - сказал профессор донского государственного технического университета Александр Прищепа.По его словам, на кафедре, на которой работает художница, все чаще слышны слова благодарности от студентов в сторону Майдибор, как преподавателя. "Она фактически в этом году лидер по написанию учебно-методических пособий по живописи. Многие присутствующие здесь профессора и доценты читали эти пособия и они очень высокого мнения об этих работах", - добавил он.
По мнению заслуженного художника России Рафаэля Лукьянова Майдибор повезло дважды - учиться у такого человека, как Валентин Мамонтов и с успехом закончить Московский художественный институт имени Сурикова.На выставке стало известно, что одна из картин Майдибор была отобрана на всероссийскую выставку художников России.