В Ростове прошла выставка художницы Олеси Майдибор

"Когда мы были в 2010 году в Киеве действительные члены украинской академии художеств говорили, что она талантливая девочка, но многие работы еще сыроваты. Когда мы были в Москве я уже слышал несколько другие суждения, что многие работы уже достойны, хоть и есть какие-то редкие недостатки по требованиям профессионалов. И вот сегодня я вижу, что этот рост можно сказать достиг абсолюта", - сказал профессор донского государственного технического университета Александр Прищепа.По его словам, на кафедре, на которой работает художница, все чаще слышны слова благодарности от студентов в сторону Майдибор, как преподавателя. "Она фактически в этом году лидер по написанию учебно-методических пособий по живописи. Многие присутствующие здесь профессора и доценты читали эти пособия и они очень высокого мнения об этих работах", - добавил он.