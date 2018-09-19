Ростовские хоккеисты всухую обыграли ХК "Челны"

Posted 19 сентября 2018, 15:04
Published 19 сентября 2018, 15:04
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
Ворота "кондоров" защищал голкипер Сергей Горелов. Несмотря на удаление Андрея Мартынова, ростовчане выстояли численное преимущество соперника. Однако ни одной из команд не удалось "распечатать" ворота в первом периоде.
Второй игровой отрезок получился более эмоциональным: количество бросков в створ ворот "Челнов" увеличилось в четыре с половиной раза. И за пять минут до перерыва "кондору" Ивану Меркулову удалось забросить свою первую шайбу.
"В третьем периоде из-за спешки хозяева допустили множество ошибок в обороне, что позволило донским хоккеистам забросить сразу две шайбы за несколько минут до конца основного времени. Автором второго гола стал Павел Щербаков, которому ассистировали Роман Опалев и Егор Кулаков, а затем Василий Мякинин с передачи Павла Медведева установил счёт 0:3. Теперь оба вратаря "Ростова" имеют в активе по одной игре "на ноль", - говорится в сообщении.
Второй матч игровой серии состоится в среду, 19 сентября 2018 года.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]