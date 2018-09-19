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Posted 19 сентября 2018, 15:04

Published 19 сентября 2018, 15:04

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Ростовские хоккеисты всухую обыграли ХК "Челны"

19 сентября 2018, 15:04
ХК "Ростов" продолжил серию победных матчей, обыграв "Челны" со счетом 0:3, говорится в сообщении на сайте клуба.

Ворота "кондоров" защищал голкипер Сергей Горелов. Несмотря на удаление Андрея Мартынова, ростовчане выстояли численное преимущество соперника. Однако ни одной из команд не удалось "распечатать" ворота в первом периоде.

Второй игровой отрезок получился более эмоциональным: количество бросков в створ ворот "Челнов" увеличилось в четыре с половиной раза. И за пять минут до перерыва "кондору" Ивану Меркулову удалось забросить свою первую шайбу.

"В третьем периоде из-за спешки хозяева допустили множество ошибок в обороне, что позволило донским хоккеистам забросить сразу две шайбы за несколько минут до конца основного времени. Автором второго гола стал Павел Щербаков, которому ассистировали Роман Опалев и Егор Кулаков, а затем Василий Мякинин с передачи Павла Медведева установил счёт 0:3. Теперь оба вратаря "Ростова" имеют в активе по одной игре "на ноль", - говорится в сообщении.

Второй матч игровой серии состоится в среду, 19 сентября 2018 года.

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