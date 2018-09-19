Ростовские хоккеисты всухую обыграли ХК "Челны"

"В третьем периоде из-за спешки хозяева допустили множество ошибок в обороне, что позволило донским хоккеистам забросить сразу две шайбы за несколько минут до конца основного времени. Автором второго гола стал Павел Щербаков, которому ассистировали Роман Опалев и Егор Кулаков, а затем Василий Мякинин с передачи Павла Медведева установил счёт 0:3. Теперь оба вратаря "Ростова" имеют в активе по одной игре "на ноль", - говорится в сообщении.