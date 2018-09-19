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Шесть игроков ГК "Ростов-Дон" вызвали в национальную сборную

19 сентября 2018, 20:54
Шесть игроков гандбольного клуба "Ростов-Дон" вызвали в сборную России для подготовки к чемпионату Европы, сообщает пресс-служба клуба.

"К сборной присоединятся Анна Вяхирева, Анна Сень, Юлия Манагарова, Марина Судакова, Полина Кузнецова, Ксения Макеева. Это произойдет 23 сентября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первый сбор в рамках подготовки к чемпионату стартовал 17 сентября в Новогорске, в среду он продолжился в Звенигороде. Он завершится 28 числа.

После этого команда отправится в Германию, где 29 и 30 сентября проведет товарищеские игры. Сам чемпионат состоится во Франции с 29 ноября по 16 декабря.

Россиянки сыграют со сборными Франции, Черногории и Словении.

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