Шесть игроков ГК "Ростов-Дон" вызвали в национальную сборную

"К сборной присоединятся Анна Вяхирева, Анна Сень, Юлия Манагарова, Марина Судакова, Полина Кузнецова, Ксения Макеева. Это произойдет 23 сентября", - сказано в сообщении.
Отмечается, что первый сбор в рамках подготовки к чемпионату стартовал 17 сентября в Новогорске, в среду он продолжился в Звенигороде. Он завершится 28 числа.
После этого команда отправится в Германию, где 29 и 30 сентября проведет товарищеские игры. Сам чемпионат состоится во Франции с 29 ноября по 16 декабря.
Россиянки сыграют со сборными Франции, Черногории и Словении.