Торговлю телами фашистов под "крышей" силовиков раскрыли в Ростове

В России десятки тысяч поисковиков, цель которых – найти и выкопать останки погибших военных, чаще всего в Первую и Вторую мировую войну. Кто-то из них работает на общественные организации, поисковые движения, кто-то - в одиночку или в небольших командах.
Лидеры рынка
В Ростовской области самым крупным "игроком" считается "Миус Фронт" - объединение поисковых отрядов Юга России, которое специализируется на солдатах Второй мировой войны. Как сообщает руководитель "Миус Фронта" Андрей Кудряков, в его организации на данный момент свыше 500 человек.
Он отмечает, что только по официальным данным в области свыше тысячи еще не найденных воинских захоронений. "Все данные по линии обороны длиной в 120 километров, проходившей через Ростовскую область, еще не рассекречены. Официально погибло 830 тысяч человек, а захоронено 130 тысяч - вот и считайте. При этом опознать удается в лучшем случае одного из десяти", - добавил он.
В теории все обстоит так - поисковики с помощью архивов находят предполагаемое место захоронения, откапывают останки погибших вместе со всеми вещами и передают их соответствующим инстанциям, где останки проходят длительную процедуру опознания и захоронения, ну а найденные вместе с останками вещи передаются в музеи.
Проблема в том, что это лишь теория. На практике, как выяснил корреспондент RostovGazeta, все иначе.
Торговля с США
Для начала, как сообщает участник одного из поисковых отрядов Ростовской области, необходимо приобрести необходимое оборудование. "Как минимум, понадобится металлоискатель", - сказал он.
По его словам, оборудование стоит от 10 тысяч и до нескольких миллионов рублей. "К примеру, у ребят из "Миус Фронта" оборудование за 100-120 тысяч рублей. А "черные копатели", наоборот, ходят с оборудованием на миллион рублей, а то и больше", - говорит он.
Поисковик поясняет, что на один выезд в среднем уходит три тысячи рублей на одного человека, туда входят и бензин, и еда. "Бывает и два, и пять выездов делаешь - и ничего. Ни бойца, ни гильз. Пустой окоп. Грубо говоря - 10 выездов это 30 тысяч рублей", - прокомментировал он.
Спикер рассказывает, что еще нужно приобрести фотографии, по которым можно отыскать воинские захоронения. По его словам, документов в открытом доступе как таковых уже очень мало, а потому необходимо закупаться на американских ресурсах, ибо вся немецкая аэрофотосъемка попала в апреле 1945 года к американцам и уехала в библиотеку Конгресса США, где теперь специальные люди достают немецкую аэрофотосъемку из архивов и перепродают.
"За один лист хорошего качества мы платим 100 долларов", - добавляет он.
В этот момент информатор листает приложение на телефоне в поисках аэрофотоснимков для примера. Среди множества контактов он указывает на один, принадлежащий одному из членов руководства "Миус Фронта". "Вот и один из продавцов этих снимков. Посредник. От 30 до 50 процентов накручивает по ценникам и себе кладет на карман", - говорит поисковик.
Информатор также поясняет, что нужно позаботиться и о "крыше", ибо без этого никуда. "Допустим, я знаю один отряд, их "крышует" одно из силовых ведомств, а конкретнее - один из генералов, который курирует Ростовскую область. "Крыша" у них серьезная и с ними многие поссорились, но они все равно своей деятельностью занимаются. Прикрываясь крышей, они могут сказать "так, это наша земля, вы тут больше не копаете", - поясняет он корреспонденту RostovGazeta.
Тела фашистов дороже русских
Источник отмечает, что практически все найденные объекты можно продать, чтобы окупить затраты на поиски и заработать.
По его словам, любой патрон, винтовка, каска, личные вещи, колечки, жетоны - все стоит своих денег и чем дальше от события, тем дороже. "Каски, к примеру, в зависимости от состояния и рода войск, оценивается от 20 до 50 тысяч рублей на черном рынке, который практически в открытом доступе. И это одна каска. А к примеру, запасная часть заднего моста от машины "Полуторки" стоит более 10 тысяч рублей. Вот и считай, с учетом того, что, например, сейчас мы работаем над захоронением, в котором предположительно 500 наших бойцов", - пояснил он.
Информатор сообщил, что за останки русских бойцов ничего не платят, но вот за немцев, особенно элитных бойцов, их родственники готовы платить немалые деньги. "Потому что это была элита. Они занимали какой-то социальный статус и этот статус не утерян до сих пор в Германии", - прокомментировал он корреспонденту RostovGazeta.
Он заметил, что первым, что проверяется при нахождении немца это пальцы, руки, карманы и конечно же зубы.
Когда останки все найдены, отмечает источник, бойцов раскладывают по мешкам и по правилам, все везется в военкомат, далее в морг, из морга в гробы и на захоронение. "Но на деле, мешки складываются в багажник, везутся кому-нибудь в сарай, оно там все лежит, на бумагах это все проходит как положено, а потом только останки складываются в гробы и хоронятся", - говорит информатор.
Он добавляет, что когда находят немецких солдат, об этом сообщают в специальную организацию, которая связывается с родственниками и, если те хотят, приезжают за бойцом. "Он все это время лежит по той же схеме, что и советские солдаты - у кого-то в сарае. Если его не забирают, то бойца хоронят на общем кладбище в одном из городов, где есть специальные кладбища", - рассказывает он.
Информатор отмечает, что "черных копателей" гораздо больше, чем говорят. По его словам, таким промыслом часто занимаются местные жители, там где проходила линия боя.
"Они бывают сдают нам или продают захоронения наших солдат и мы их покупаем. Просто показывают фотографию нашего бойца и говорят: "Купить не желаете?". За 10 тысяч примерно отдают одного солдата", - рассказывает он.
Руководитель "Миус Фронта" Андрей Кудряков поясняет, что не все "черные копатели" занимаются раскопками Великой Отечественной войны. Многие предпочитают находить скифские или сарматские захоронения, ибо суммы, которые делаются на этих захоронениях, просто огромны - от 40 тысяч долларов. "В этом им помогает современнейшее оборудование, георадары, геосканеры", - добавляет собеседник.
В то же время, легальные копатели предпочитают не связываются с захоронениями старше Второй мировой войны, потому что это уже нарушение федерального закона. "Когда мы находим такое (древние захоронения), то вызываем специально обученных людей. Нам это не надо. Потому что это уже другая история. "Черные копатели" этим занимаются, это их тема. Это ведь все очень дорого, поэтому они за это и берутся", - рассказывает источник издания.
Конечно, сложно посчитать точно, сколько вкладывается денег и сколько в конечном счете денег зарабатывается, но однозначно ясно, что при правильном подходе, это очень прибыльный бизнес. При этом стоит отметить, что этот бизнес имеет сезонность: хоть поисками и занимаются круглый год, но все же наиболее активно они ведутся в теплое время года.
Встает резонный вопрос - как вся эта поисковая деятельность регулируется государством? Какие законы стоят на страже покоя давно умерших героев?
Поисковики через призму закона
Фактически закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии" не запрещает копателям существовать, но при этом он накладывает такие ограничения на подобные занятия, при которых практически каждый копатель сильно рискует нарушить Уголовный кодекс.
В статье 243.2 уголовного кодекса РФ сказано, что каждый, у кого отсутствует специальное разрешение на раскопки, не имеет права повреждать или уничтожать культурный слой. Культурным является тот слой в земле или под водой, в котором содержатся следы существования человека, возраст которых превышает 100 лет.
А таких мест немало: это или сельскохозяйственное поле, которое вспахивается ежегодно, или общественный пляж, или другие места.
При этом, по закону, если обнаружена находка, которой больше 100 лет, ее необходимо передать государству. "Черным копателям" за нарушение культурного слоя и утаивание от государства находок грозят серьезные наказания: штрафы до миллиона рублей, лишение свободы до шести лет, принудительные работы до пяти лет или лишение права работать на определенных должностях на некоторый срок.
При этом число поисковиков из года в год только растет, а о возбуждении подобных уголовных дел мало кто слышал.
Источник в кругах поисковиков отмечает, что еще одна проблема – содержание мест захоронений, которые в своем большинстве находятся в жалком состоянии. Тела русских солдат и немцев, которых не удалось продать, перезахоранивают на воинских кладбищах.
"В Ростовской области, как минимум, 200 воинских кладбищ. За ними не ухаживают, о них забывают. Ответственность за содержание мест воинских кладбищ, оборудование и оформление могил и кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на органы местного самоуправления. Но почему-то на деле поддерживают только те кладбища и мемориалы, которые используются на праздниках, а обо всех прочих, с которых денег не заиметь, успешно забывают", - пояснил собеседник агентства.