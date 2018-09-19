Торговлю телами фашистов под "крышей" силовиков раскрыли в Ростове

Информатор также поясняет, что нужно позаботиться и о "крыше", ибо без этого никуда. "Допустим, я знаю один отряд, их "крышует" одно из силовых ведомств, а конкретнее - один из генералов, который курирует Ростовскую область. "Крыша" у них серьезная и с ними многие поссорились, но они все равно своей деятельностью занимаются. Прикрываясь крышей, они могут сказать "так, это наша земля, вы тут больше не копаете", - поясняет он корреспонденту RostovGazeta.